جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

في المحليات 8 نوفمبر,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية:

تقبَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر البركة العامر صباح أمس أوراق اعتماد عددٍ من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى السلطنة، كلٍّ على حدة.

فقد تقبَّل جلالتــه أوراق اعتماد كـلٍّ من:

سعادة السفير الدكتور كيم تشانج كيو، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس موون جاي-إن رئيس جمهورية كوريا، معتمدًا لدى السلطنة.

سعادة السفير كريستيان برونماير، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، معتمدًا لدى السلطنة.

سعادة السفير محمد يرقي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتمدًا لدى السلطنة.

سعادة السفيرة ايميلدا ماكابونداج بانولونج، سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس رودريجو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، معتمدة لدى السلطنة.

سعادة السفيرة ماريا لويزا، سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل جلالة الملك فيليـبـي السادس ملك مملكة أسبانيا، معتمدة لدى السلطنة.

سعادة السفير علي نجفي خوشرودي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخـــامة الرئيس الدكتور حسـن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتمدًا لدى السلطنة.

سعادة السفير أندرياس نيكولايدس، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، معتمدًا لدى السلطنة.

سعادة السفير محمد ارزان جوهان، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا، معتمدًا لدى السلطنة.

سعادة السفير أمجد جميل القهيوي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، معتمدًا لدى السلطنة.

وخلال اللقاءات الجانبية مع جلالة السلطان المعظم نقل أصحاب السعادة السفراء تحيَّات قادة دولهم لجلالة السلطان المعظم وتمنِّياتهم له بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، وللشعب العماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، معربين عن تشرُّفهم وبالغ سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السامي لجلالته، مؤكِّدين بذل قصارى جَهدهم للرقي بعلاقات بلدانهم مع السلطنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني وشعوب دولهم. وقد رحَّب جلالة السلطان المعظم بأصحاب السعادة السفراء شاكرًا قادة دولهم على تحيّاتهم وتمنِّياتهم الطيبة، مؤكدًا لهم أنهم سيلقون كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العُماني بما يسهل أداءهم لمهام عملهم. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير الداخلية، ومعالي السيد وزير الخارجية، وسعادة رئيس المراسم السلطانية، واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العُماني، والمرافقون العسكريون لجلالة السلطان.