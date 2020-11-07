أهالي قرية السخنة ببدبد يعربون عن فرحتهم بافتتاح مشروع محطة الاتصالات بقريتهم بعد انتظار طويل استمر سنوات

كتب ـ علي بن صالح السليمي:

أعرب أهالي قرية السخنة التابعة لولاية بدبد عن فرحتهم بافتتاح مشروع محطة الاتصالات والذي يُعد من المشاربع والخدمات الهامة كونه يسهل التواصل بينهم والآخرين في أسرع فترة زمنية.

.وبهذه المناسبة تواصلت (الخليج 365) مع عدد من الأهالي بالقرية الذين أشادوا بافتتاح هذ المشروع ويعتبر انجازًا كبيرًا لهم ينتظرونه بفارغ الصبر منذ فترة طويلة استمرت سنوات.

* الفرحة غامرة للجميع

في البداية يقول محمد بن حميد الرحبي: بمناسبة تشغيل محطة الاتصالات بقرية السخنة بولاية بدبد لا يسعني الا أن أعبر عن فرحتي وفرحة جميع أهالي القرية بهذا الانجاز وهو مناسبة تاريخية لنا انتظرناها منذ فترة طويلة، مشيرًا الى أن الفرحة غامرة وقد عمت سكان هذه القرية وأقدم تهنئتي لهم، وذلك لما لهذا الانجاز وهذه الخدمة الضرورية من فوائد كثيرة تسهل علينا التواصل مع الآخرين في فترة زمنية قصيرة لا نحتاج الى البحث عن أماكن مرتفعة وغير ذلك.

وأضاف: وبهذه المناسبة أوجه شكري الجزيل لكل من ساندنا ووقف معنا في تحقيق هذا المشروع الهام لنا طوال هذه الفترة الزمنية من الانتظار ومن بين هؤلاء سعادة يعقوب بن محمد الرحبي ـ عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية بدبد، ووليد بن سعيد السيابي ـ عضو مجلس البلدي بولاية بدبد، وكذلك لا ننسى المهندسين في تنظيم الاتصالات ومن بينهم الدكتور حمد بن سالم الرواحي ـ الرئيس التنفيذي سابقًا، والمهندس عبدالرحمن المعمري، والشكر موصول إلى كل من مد لنا يد العون وسهل علينا في كثير من الصعوبات، كما نشكر جريدة (الخليج 365) إعلاميًا، حيث قدمنا أول مناشدة عبر الجريدة منذ 2016م، ثم تتابعت المناشدات بعد ذلك، ونحمد الله تعالى على وصول هذه الخدمة ونأمل بأن تكون مقدمة لمزيد من الخدمات الأخرى، ونسأل الله بأن يحفظ عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

* توفير الخدمات الضرورية

وليد بن سعيد السيابي ـ عضو المجلس البلدي، ممثل ولاية بدبد قال: بحمد لله وتوفيقه وبجهود الأهالي بقرية السخنة التابعة لولاية بدبد نقدم شكرنا إلى الحكومة الرشيدة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ومطلع رؤية (عمان 2040) من توفير الاتصالات للجميع خاصة في القرى النائية، موضحًا بأننا كنا ـ ولله الحمد ـ نتابع تقديم طلبات أهالي القرية من خلال المجلس البلدي ولجنة شؤون البلدية برئاسة والي الولاية، خاصة تلك الخدمات الضرورية من الاتصالات وتوصيل المياه والكهرباء ورصف الشوارع، حيث كان من ضمن مطالب الأهالي الضرورية التي تساهم في استقرار معيشتهم وضع محطة الإرسال أو الاتصالات وهذا حق من حقوهم، ونسعى بإذن لله تعالى لمزيد من توفير الخدمات كافة لهذه القرية ولولاية بدبد بشكل عام.

* فرحة لا توصف

ويقول حميد بن عامر الرحبي: نحمد الله أولًا والمسئولين ثانيًا على وصول هذه الخدمة الضرورية الهامة، ففرحتنا بافتتاح هذه الشبكة لا توصف، حيث يمكننا الآن من التواصل من المنزل بعدما كنا نخرج من القرية ونتجه الى مكان مرتفع لنجد ارسالًا من أجل الاتصال والتواصل مع الآخرين، وان شاء الله تعالى نستبشر خيرًا في الايام القادمة كذلك بخدمات جديدة اخرى وهي رصف الطريق المؤدي من الشارع العام الى منازلنا بالقرية بمسافة (5) كيلومترات فقط، وكذلك خدمة توفير المياه عن طريق محطة بركاء.

* انتظار طويل

للأهالي أما حميد بن علي الرحبي فقال: لا شك أن تشغيل محطة الاتصالات بقرية السخنة التابعة لولاية بدبد بعد انتظار طويل للأهالي، حيث كانت مشكلتنا صعبة من حيث التواصل مع أي شخص خارج القرية والآن فرجت، كون الارسال كان منعدمًا إلا بعد خروجنا من القرية وصعودنا مكانًا مرتفعًا للحصول على ارسال، وقال: أتوجه بشكري نيابة عني وعن أهالي القرية لكل من تابع وساهم في تحقيق هذا الانجاز وتوفير هذه الخدمة الهامة ومنهم محمد بن حميد بن عامر الرحبي وهو من أهالي القرية وبدوره سعى الى تحقيق ما نتمناه من هذه الخدمة، وكذلك نوجه شكرنا لسعادة يعقوب بن محمد الرحبي عضو مجلس الشورى بولاية بدبد، ولا ننسى وليد بن سعيد السيابي ـ عضو المجلس البلدي بالولاية اللضين لهما دور كبير وجهد ملحوظ في هذا الجانب، ونتمنى بأن يكون هذا بداية لوصول كل الخدمات الأخرى الضرورية التي نطالب بها في القرية ان شاء الله تعالى.