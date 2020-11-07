جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

مسقط ـ العمانية:

تقبَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر البركة العامر يوم الخميس 5 نوفمبر، أوراق اعتماد عددٍ من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى السلطنة، كلّ على حـدة.

فقد تقبَّل جلالتــه أوراق اعتماد كـلّ من:

ــ سعادة السفير ماناوبيلي شوجولي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس سيريل رامابوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، معتمدًا لدى السلطنة.

ــ سعادة السفير عبدالله عباس كيليما، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس الدكتور جون ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، معتمدًا لدى السلطنة.

ــ سعادة السفير توماس فريدريش، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامـة الرئيـس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، معتمدًا لدى السلطنة.

ــ سعادة السفير ديمتري دوغادكين، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، معتمدًا لدى السلطنة.

ــ سعادة السفير/‏ أنور عبدالحليموف، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، معتمدًا لدى السلطنة.

ــ سعادة السفير سوات كياوسوك، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل جلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، معتمدًا لدى السلطنة.

ــ سعادة السفير قدم شاه شاهيم، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، معتمدًا لدى السلطنة.

ــ سعادة السفيرة إيرويت محمد ياسين، سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، معتمدة لدى السلطنة.

وخلال اللقاءات الجانبية مع جلالة السلطان المعظم نقل أصحاب السعادة السفراء تحيات قادة دولهم لجلالة السلطان المعظم وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، وللشعب العماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، معربين عن تشرّفهم وبالغ سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السامي لجلالته، مؤكدين بذل قصارى جَهدهم للرقي بعلاقات بلدانهم مع السلطنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني وشعوب دولهم.

وقد رحَّب جلالة السلطان المعظم بأصحاب السعادة السفراء شاكرًا قادة دولهم على تحيّاتهم وتمنّياتهم الطيبة، مؤكدًا لهم أنهم سيلقون كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العُماني بما يسهل أداءهم لمهام عملهم.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير الداخلية، ومعالي السيد وزير الخارجية، وسعادة رئيس المراسم السلطانية، واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العُماني، والمرافقون العسكريون لجلالة السلطان.