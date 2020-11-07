السلطنة تشارك فـي اجتماع رؤساء لجان حقوق الإنسان التنفيذيين

شاركت السلطنة ممثلة باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في اجتماع الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الوطنية العربية المعنية بحقوق الإنسان، والذي عقدتهُ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر تطبيق (زوم) للاتصال المرئي.

ترأس وفد السلطنة المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني ـ رئيس اللجنة، بمشاركة سعيد بن سالم النعماني ـ عضو اللجنة، وخزينة بنت مسلم الرحبية ـ مديرة مكتب شؤون اللجنة واللجان الفرعية، والمؤثر بن أحمد السيابي ـ أخصائي منظمات دولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

تضمن الاجتماع الاطلاع قرارات اللجنة التنفيذية للشبكة، وتوصيات الجمعية العامة، ومناقشة تداعيات جائحة فيروس كرونا (كوفيد – 19) من الناحية الإنسانية، وعرض أهم الأعمال التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الوقوف على أهم التحديات التي تواجه مؤسسات حقوق الإنسان العربية، وعرض الدليل التدريبي الذي أعدته الشبكة، وإقرار مشروع خطة العمل للسنة القادمة، وتبادل الآراء والخبرات في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع تم مناقشة استكمال اجراءات عضويتي جمهورية جيبوتي، وجمهورية جزر القُمُر؛ حيث سيكون بذلك مجموع أعضاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاصلين على العضوية 15 مؤسسة.

وتعد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان من بين الأعضاء الفاعلين في الشبكة، وتُشارك بصفة دائمة في البرامج والأنشطة والدورات التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

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