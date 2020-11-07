(جسور) تسند عقود أعمال لمشاريع اجتماعية بقيمة أكثر من (511) ألف ريال عماني

وقعت شركة (اوكيو) عبر مؤسسة (جسور) ـ ذراع الاستثمار الاجتماعي لشركات (اوكيو) و(صحار ألمنيوم) و(فالي عُمان) ـ عقود إسناد مشاريع اجتماعية بقيمة (511,650) ألف ريال عماني لعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

تضمنت عقود الإسناد تنفيذ (7) مشاريع اجتماعية في محافظة شمال الباطنة ضمن المشاريع المعتمدة في بداية العام الحالي، وتشمل مشروع مراكز (اوكيو) الاجتماعية ومشروع توريد آليات تنظيف الشواطئ بولايات شمال الباطنة وصيانة فلج الضويقة بولاية صحار وتطوير عدد من المتنزهات العامة بالولاية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمكتب محافظ شمال الباطنة.

الجدير ذكره أن مؤسسة (جسور) تسعى إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرص لإسناد أعمال المشاريع الاجتماعية والتي تنوعت ما بين أعمال الانشاءات والاستشارات والتوريد..

وغيرها.

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