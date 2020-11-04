جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى السلطنة

في المحليات 4 نوفمبر,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية:

تقبَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر البركة العامر صباح أمس أوراق اعتماد عددٍ من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى السلطنة، كلٍّ على حـدة.

فقد تقبَّل جلالتــه أوراق اعتماد كـلٍّ من: سعادة السفير خوسيه ماركوس، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس الدكتور جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، معتمدًا لدى السلطنة، وسعادة السفير حاج سوليني بن حاج سعيد، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل جلالة السلطان حاجي حسن البلقيَّه سلطـان برونـاي دار السلام، معتمدًا لدى السلطنة، وسعادة السفير محمد أحمد فهمي غنيم، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامـة الرئيـس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معتمدًا لدى السلطنة، وسعادة السفيرة الدكتورة عائشة سوزين أوسلونر، سفيرةً فوق العادة مفوضةً من قبل فخامة الرئيس رجب طـيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، معتمدةً لدى السلطنة، وسعادة السفير الدكتور تيبور ستماري، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس يانوش أدير رئيس المجــر، معتمدًا لدى السلطنة، وسعادة السفير نجم الدين محمد علي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل فخامة الرئيس قاسم جومارت تــوكــايـيــف رئيس جمهورية كازاخستان، معتمدًا لدى السلطنة، وسعادة السفير الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، معتمدًا لدى السلطنة، وسعادة السفيرة ليزلي إِم سو، سفيرةً فوق العادة مفوضةً من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، معتمدةً لدى السلطنة.

وخلال اللقاءات الجانبية مع جلالة السلطان المعظم نقل أصحاب السعادة السفراء تحيات قادة دولهم لجلالة السلطان المعظم وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، وللشعب العماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، معربين عن تشرفهم وبالغ سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السامي لجلالته، مؤكدين بذل قصارى جهدهم للرقي بعلاقات بلدانهم مع السلطنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني وشعوب دولهم.

وقد رحَّب جلالة السلطان المعظم بأصحاب السعادة السفراء شاكرًا قادة دولهم على تحياتهم وتمنياتهم الطيبة، مؤكدًا لهم أنهم سيلقون كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العُماني بما يسهل أداءهم لمهام عملهم.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير الداخلية، ومعالي السيد وزير الخارجية، وسعادة رئيس المراسم السلطانية، واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العُماني، والمرافقون العسكريون لجلالة السلطان.