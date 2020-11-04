وزيرة التنمية الاجتماعية تثمن التوجيهات السامية لتوفير أجهزة حاسب لوحية لأبناء أسر الضمان الاجتماعي

ثمنت معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية التوجيهات السامية بتوفير حواسيب لوحية لأبنائه وبناته من أسر الضمان الاجتماعي لأهميتها في العملية التعليمية وأن هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برهان على اهتمام جلالته وتيقظه لمتطلبات هذه الأسر لتمكين أبنائها من مواصلة تعليمهم بيسر وسهولة.

وأضافت معاليها: إن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يضع نصب عينيه احتياجات أبناء وطنه ويتلمس متطلباتهم، وهذا يؤكد قربه الدائم من كل أبناء الخليج 365 الذين يتوسم فيهم الخير ويضع فيهم الأمل بأن يكونوا فاعلين في مسيرة التنمية في هذا العهد المتجدد.

وتعد هذه اللفتة السامية تجاه أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي دافعًا قويًا لهم نحو التفوق وتحقيق آمال القائد والوطن.

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