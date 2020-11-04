لقاء موسع بين منظمة الصحة العالمية بمسقط و”الصحة”

عقد بديوان عام وزارة الصحة صباح أمس لقاء موسعا بين مكتب منظمة الصحة العالمية بالسلطنة ووزارة الصحة.

ترأس جانب وزارة الصحة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، فيما ترأس جانب المنظمة سعادة الدكتور جان يعقوب جبور ـ ممثل المنظمة بالسلطنة.

كما حضر اللقاء أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة وسعادة مستشار الوزارة للشؤون الصحية، وعدد من مديري العموم والمسؤولين من وزارة الصحة ومن مكتب المنظمة بمسقط.

في بداية اللقاء رحب معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي- وزير الصحة- بسعادة الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بالسلطنة، وأشار بأن منظمة الصحة العالمية كانت ولازالت شريكا أساسيا في كافة أنشطة وزارة الصحة العمانية، بالإضافة إلى العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة في استراتيجية مكافحة جائحة كورونا (كوفيد ـ 19).

ومن جانبه ألقى سعادة الدكتور جان جبور كلمة ثمن خلالها الدور القيادي الذي يقوم به معالي الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال دور السلطنة الريادي في تنفيذ برامج منظمة الصحة العالمية، والإسهامات التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق رؤية المكتب الإقليمي للمنظمة 2023 (الصحة للجميع وبالجميع) وكذلك استراتيجية التعاون القطري CCS.

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