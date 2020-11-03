سمائل ـ من يعقوب بن محمد الرواحي:

قام سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي ـ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس بزيارة لمشروعي مبنى جمعية المرأة العمانية ومركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية سمائل.

وقد اطلع سعادته على آخر الاعمال الإنشائية بمبنى جمعية المرأة ومركز الوفاء بالولاية.

وقد حث سعادته على الإسراع في عملية إنهاء إجراءات تسليم مبنى جمعية المرأة الجديد حتى ستطيع المرأة العمانية بسمائل مزاولة أنشطتها وفعالياتها الاجتماعية لخدمة المجتمع للمحلي.

رافق سعادته اثناء الزيارة سلطان بن سيف العبري المدير العام المكلف بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية وحاسب بن زهران العمري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بولاية سمائل.

وفي ختام الزيارة أوضح المهندس عبدالله بن ناصر المعولي بوزارة التنمية الاجتماعية بأنه تم استلام مشروع جمعية المرأة العمانية بسمائل ولم يتبق في المشروع سوى إدخال التيار الكهربائي والذي سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة، على أن تتم بعد ذلك عملية انتقال الجمعية إلى المبنى الجديد.

أما بالنسبة لمشروع بمبنى مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية سمائل فقد اوضح بأن نسبة الانجاز في المشروع بلغت حوالي 55% والعمل متواصل دون انقطاع ومن المتوقع انتهاء العمل به حسب الوقت المحدد له في الاتفاقية حيث بلغت مساحة الإنشاء لهذا المركز (1200) متر مربع على مساحة اجمالية بلغت (10000) متر مربع، فيما بلغت التكلفة الإنشائية مائتين وأربعة آلاف ريال عماني.

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل التنمية الاجتماعية يطلع على سير العمل بمشروعي مبنى جمعية المرأة ومركز الوفاء الاجتماعي بسمائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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