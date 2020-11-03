مسقط ـ العمانية:

أدَّى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي رئيس مجلس الدولة، وذلك بقصر البركة العامر صباح أمس.

أمام المقام السامي .. رئيس مجلس الدولة يؤدي قسم اليمين

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