السلطنة تشارك في الاجتماع الرابع لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الرابع لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب.

تناول الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بأعمال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمتعلقة بآلية عقد المؤتمرات والاجتماعات في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

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