«الإسكان والتخطيط العمراني» تشارك فـي اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي

اعتمد أصحاب المعالي الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي أثناء اجتماعهم الثامن عشر عبر الاتصال الافتراضي أمس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وذلك بمشاركة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

واستعرض الوزراء أثناء الاجتماع تداعيات جائحة كورونا وجهود الإسكان وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة في دول مجلس التعاون، حيث تمت التوصية بالموافقة على التقرير المعد من قبل الأمانة العامة لجهود الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول المجلس للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

كما تم مناقشة استراتيجية العمل الإسكاني المشترك ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في استراتيجية العمل الاسكاني المشترك، والاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن إدراج قواعد المعلومات الإسكانية بالمركز الإحصائي الخليجي. كما تطرق الوزراء في اجتماعهم الافتراضي إلى جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان واعتماد البحوث الفائزة في مجال الإسكان والموافقة على تكريم مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية.

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