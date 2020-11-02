وزير الخارجية يتلقى أوراق اعتماد ممثل منظمة الصحة العالمية

مسقط ـ العمانية:

تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية أوراق اعتماد سعادة جون جبور ـ ممثل منظمة الصحة العالمية المعين لدى السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية بسعادة السفير أمس.

وقد رحب معاليه أثناء المقابلة بسعادة السفير وتمنى له التوفيق في مهام عمله وأكد له استمرار دعم السلطنة لجهود المنظمة الدؤوب لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والتي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).حضر المقابلة سعادة السفير الشيخ سالم بن سهيل المعشني رئيس دائرة المنظمات الدولية وسعادة الدكتور عبدالله بن حمد البادي رئيس دائرة مكتب الوزير.

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