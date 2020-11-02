البحرية السلطانية العمانية توقع على تجديد اتفاقية عقد جائزة السلطان قابوس للإبحار الشراعي

في إطار الأدوار الوطنية التي تضطلع بها قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع، وما تحظى به من رعاية واهتمام ساميين من لدن حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ وقعت وزارة الدفاع ممثلة في البحرية السلطانية العمانية ظهر أمس على تجديد اتفاقية عقد جائزة السلطان قابوس للإبحار الشراعي مع الجمعية الدولية للإبحار الشراعي، وذلك عبر الاتصال المرئي على متن السفينة (شباب عمان الثانية)، وقد قام بالتوقيع ممثلا للبحرية السلطانية العمانية العميد الركن سالم بن ناصر القاسمي ـ كبير ضباط الأركان بالبحرية السلطانية العمانية، بينما وقعها نيابة عن الجمعية الدولية للإبحار الشراعي جوناثان تشيشاير رئيس الجمعية.

وتعد جائزة السلطان قابوس للإبحار الشراعي من أرقى الجوائز التي تمنح في مجال الإبحار الشراعي، وتمثل تعزيزا للتدريب على الإبحار الشراعي على مستوى العالم، حيث تمنح لأفضل المؤسسات أو السفن أو الأفراد لما يقدمونه من خدمات في مجال التدريب على الإبحار الشراعي، وقد تم استحداث الجائزة بناءً على التوجيهات السامية للسلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ في عام 2011م، إيمانا منه ـ طيب الله ثراه ـ بأهمية التاريخ البحري العماني الحافل بالأمجاد والإنجازات البحرية العريقة، ومؤكدا على الدور الريادي العريق الذي قامت به البحرية العُمانية على مر العصور، كما أن الجائزة تعد رسالة لنشر السلام والتعايش وتبادل الثقافات بين شعوب العالم من خلال دعمها للفئات الشبابية وفئة المعاقين من الذين يمارسون هذه الرياضة بشكل خاص.

وقد تشرفت وزارة الدفاع ممثلة في البحرية السلطانية العمانية بالإشراف على الجائزة بالتعاون مع الجمعية الدولية للتدريب على الإبحار الشراعي، وهي جمعية دولية خيرية مقرها المملكة المتحدة، وتعنى بتنظيم السباقات الدولية للسفن الشراعية الطويلة.

* الفائزون بجائزة السلطان قابوس للإبحار الشراعي

يُحتفلُ بتسليم جائزة السلطان قابوس للإبحار الشراعي في محفل عالمي سنوي، وقد دشنت الجائزة لأول مرة في مدينة (ستافنجر) بمملكة النرويج في يوليو من عام 2011م، وتم حتى الآن تسليم الجائزة في (9) نسخ، والتي نالت شرف التتويج بها عدد من السفن الشراعية والجمعيات البحرية المعنية بالإبحار الشراعي نظير الجهود المتميزة والحثيثة والإنجازات البحرية التي أحُرزت في مجال التدريب على الإبحار الشراعي، والخدمات المختلفة لاحتضان الشباب والمهتمين في مجال الإبحار الشراعي.

* الجمعية الدولية للتدريب على الإبحار الشراعي

تعد الجمعية الدولية للتدريب على الإبحار الشراعي جهة الاتصال الدولية المنظمة لفعاليات وأنشطة التدريب على الإبحار الشراعي وسباقات السفن الشراعية الطويلة، وتضم في عضويتها منظمات في العديد من دول العالم، وتهدف الجمعية إلى بناء شخصية الشباب وترسيخ المبادئ الدولية للصداقة والتفاهم عبر تبادل الخبرات في مجال التدريب على الإبحار الشراعي.

وتقوم الجمعية بتنظيم السباق الشهير للسفن الشراعية الطويلة وسلسلة سباقات القوارب، وإجراء البحوث وتطوير أفضل الممارسات في مجال التدريب على الإبحار الشراعي، وتضم الجمعية شبابا من مختلف دول العالم ومن جميع الجنسيات والثقافات والأديان.

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..وتحتفي بيومها السنوي

تحتفي البحرية السلطانية العمانية بيومها السنوي الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، مؤكدة على استمرار مظاهر التحديث والتطوير التي شهدتها وما زالت تشهدها في مسيرة مباركة تعد امتدادًا لأمجاد عمان البحرية بأسلوب العصر وتقنياته، هذا اليوم الذي تشرفت فيه البحرية السلطانية العُمانية باستلام رايتها الخاصة من لدن المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ في الثالث من نوفمبر من عام 1990م، ليشكل أحد المرتكزات في تاريخ البحرية السلطانية العمانية.

إن البحرية السلطانية العمانية وهي تحتفي بهذا اليوم لتستذكر الشواهد العظيمة والمنجزات الكبيرة التي تحققت من خلال تحديث أسطولها البحري ودعمه بالسفن المتنوعة والقدرات التسليحية المتعددة وتأهيل منتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، ليقوموا بدورهم الوطني المقدس في حماية البحار الإقليمية العمانية بكل ثقة واقتدار وجاهزية.

وتواصل البحرية السلطانية العمانية دورها الفاعل في حماية الخليج 365 العزيز، والحفاظ على المصالح الوطنية من خلال وجودها الدائم والمستمر في البحار الإقليمية العمانية، بفضل ما تحظى به من الرعاية والاهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كما تعد البحرية السلطانية العمانية مكونًا عسكريًا رئيسيًا في منظومة قوات السلطان المسلحة، لما لديها من الإمكانات والقدرات البشرية والمادية التي تمكنها من أداء واجباتها المقدسة بكل كفاءة واقتدار، وستبقى البحرية السلطانية العمانية مستمرة في الرقي والتقدم وأداء واجباتها المنوطة بها بكل تفان وإخلاص.

ويحتفي منتسبو البحرية السلطانية العمانية بهذه الذكرى المجيدة وسط فخرهم واعتزازهم، وهم يجدّدون الولاء والطاعة معاهدين الله والوطن والسلطان بالمضي قدما لحماية مكتسبات النهضة ومنجزاتها، واضعين نصب أعينهم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه.