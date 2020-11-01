وزيرة التربية والتعليم تثمن التوجيهات السامية ببناء ست مدارس

مسقط ـ العمانية:

ثمنت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن قيام ديوان البلاط السلطاني بتمويل بناء ست مدارس ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت معاليها إن التوجيهات السامية تأتي استمرارًا لحرص جلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ الدائم على توفير البيئة الداعمة لقطاع التعليم المدرسي، وتعزيز جهود الوزارة في تلبية الاحتياجات الفعلية من المباني المدرسية التي تسهم في نشر مظلة تعليم أبنائنا الطلبة والطالبات في كافة ربوع السلطنة.

وأكدت معاليها أن هذه اللفتة الكريمة تعكس إيمان جلالته ـ أعزه الله ـ بالتعليم ودوره في بناء حاضر الأمة ومستقبلها، وأهمية توفير كافة السبل والإمكانيات اللازمة لتأدية الرسالة التربوية على أكمل وجه. وهنأت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم المعلمين والمعلمات وكافة أعضاء الأسرة التربوية ببدء العام الدراسي 2020/2021م.. معربة عن شكرها وتقديرها على جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء الرسالة التربوية. كما هنأت معاليها الطلبة والطالبات بهذه المناسبة.. متضرعة لله العلي القدير أن يكون هذا العام الدراسي ـ الذي تم فيه اعتماد منحى التعليم المدمج مع التركيز على التعلم عن بُعد ـ عامًا دراسيًا حافلًا بالجد والنشاط والاستفادة القصوى من المنصات والمصادر التعليمية التي أتيحت لهم، والحرص على التواصل الفاعل مع معلميهم خلال حصص التعليم المتزامن.. داعية أولياء أمور الطلبة إلى متابعة تعليم أبنائهم، وحثهم على استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.