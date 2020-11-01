وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري الأردن وإندونيسيا

مسقط ـ العمانية: تسلم معالي ‫السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس نسخة من أوراق اعتماد سعادة أمجد جميل القهيوي سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعين لدى السلطنة.

كما تسلم معالي السيد وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة محمد أرزان جوهان سفير جمهورية إندونيسيا المعين لدى السلطنة.

وقد رحب معاليه بالسفيرين متمنياً لهما التوفيق في مهام عملهما، وللعلاقات الثنائية بين السلطنة وبلديهما المزيد من التقدم والنماء.

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