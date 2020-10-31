اليوم ..«676943» طالبا وطالبة يبدأون عامهم الدراسي «المدمج» فـي «1182» مدرسة

بمباركة سامية تطبيق التعليم المدمج كمنهج تعليمي استثنائي

عبدالله أمبوسعيدي: لا مانع حال رغبة ولي الأمر تعليم أبنائه فـي الصفوف من «1-12» بنظام التعليم عن بعد بنسبة «100%»

ماجد البحري: العام الحالي سيشهد متابعة مشروع الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لــ«141» مدرسة

■ ■ بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتطبيق التعليم المدمج يبدأ اليوم (676943) طالبا وطالبة عامهم الدراسي في (1182) مدرسة تطبق التعليم المدمج كمنهج تعليمي استثنائي بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد19) للعام الدراسي 2020/‏2021م. ■ ■

أعداد الطلبة والمدارس

وفق تشكيلات العام الدراسي 2020/‏‏2021م يبلغ إجمالي عدد الطلبة (676943) طالبا وطالبة منهم(342054) طالبا من الذكور بنسبة50,5%، و(334889) طالبة من الإناث بنسبة 49,5%، ويتوقع أن يكون عدد مدارس الذكور حسب تقسيم المدارس وفق الجنس (369) مدرسة بنسبة 31,2% من أعداد المدارس، ويبلغ عدد مدارس الإناث (218) مدرسة بنسبة 18,4%، ويبلغ عدد المدارس المشتركة (595) مدرسة بنسبة 50,3%. كما يبلغ أعداد مدارس الحلقة الأولى وفق تقسيم المدارس حسب التشغيل (303) مدارس بنسبة 25,6%، وتصل مدارس الحلقة الثانية إلى (190) مدرسة بنسبة 16,1%، وتصل أعداد المدارس وفق تشغيل الحلقتين معا إلى (579) مدرسة، بنسبة 49%، ويبلغ عدد مدارس التعليم ما بعد الأساسي (110) مدارس بنسبة 9,3%.

أما فيما يخص عدد المدارس وفق فترة التشغيل فتشغل الوزارة في الفترة الصباحية (1128) مدرسة، بنسبة 95,4%، وتشغل في الفترة المسائية (54)مدرسة، بنسبة 4,6%.

عدد المعلمين

ومن المتوقع أن يصل عدد المعلمين العمانيين والوافدين من الذكور والإناث (56613) معلما ومعلمة بواقع (17856) معلما، و(38757) معلمة، يبلغ عدد المعلمين العمانيين منهم (47806) معلما ومعلمة، منهم (12792) معلما ذكرا، و(35014) معلمة أنثى، ويبلغ عدد المعلمين الوافدين (8807) معلمين ومعلمات، حيث يبلغ عدد المعلمين الوافدين الذكور (5064) معلما، ويبلغ عدد المعلمات الوافدات (3743) معلمة.

عدد الإداريين

يبلغ عدد الإداريين والفنيين، من العمانيين والوافدين الذكور والإناث (11325) إداريا وفنيا، منهم (4627) فنيا ذكرا، و(6698) فنية أنثى، يبلغ عدد الفنيين والإداريين العمانيين منهم (11310) فنيين وإداريين، منهم (4615) فنيا وإداريا ذكرا، و(6695) فنية وإدارية أنثى، ويبلغ عدد الفنيين والإداريين الوافدين (15) فنيا وافدا، منهم (12) ذكرا، و(3) إناث.

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النظام التعليمي

وتحدث سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم خلال المؤتمر الصحفي الثامن عشر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) وقال: إن أبرز ملامح النظام التعليمي لهذا العام أن نظام تشغيل المدارس الحكومية الذي أقرته الوزارة سيكون وفق الآتي: اعتماد مدخل التعليم المدمج لطلبة دبلوم التعليم العام في مدارس السلطنة، وذلك بتشغيلها حسب الكثافة الطلابية إما يوميا أو بتقسيم طلبتها إلى مجموعتين، بحيث تباشر المجموعة الأولى تعليمها في الأسبوع الأول، بينما تباشر المجموعة الثانية في الأسبوع التالي مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. واعتماد مدخل التعليم عن بعد للصفوف من (1-11) في المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة والتي تشير المعطيات الوبائية إلى عدم إمكانية تطبيق التعليم المدمج فيها، واعتماد مدخل التعليم اليومي المباشر أو المدمج حسب المعطيات الوبائية في المدارس التي تقع في التجمعات السكانية ذات الكثافة المنخفضة، والمناطق التي تواجه تحديات في شبكة الإنترنت، وقد منحت المديريات التعليمية بالمحافظات صلاحية تحديد هذه المدارس بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة.

المدارس الخاصة والعالمية والدولية

وحول نظام تشغيل المدارس الخاصة والعالمية والدولية أكد سعادته تفعيل التعليم المدمج مع مراعاة حضور الطلبة للصفوف (1-11) بنسبة (50%-50%) أو (33-33-33%) وفق إمكانات المدارس لتحقيق التباعد الجسدي المطلوب واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.أما بالنسبة لتعليم الطلبة في الصف الثاني عشر فإنه يتم من خلال الدوام المدرسي الكامل (100%) أو بنظام (أسبوع/‏‏أسبوع) وفق الخطة الدراسية المعتمدة في هذا الشأن. وأشار إلى أن في حال رغبة ولي الأمر بتعليم أبنائه في الصفوف من (1-12) بنظام التعليم عن بعد بنسبة (100%) نتيجة شعوره بالخوف على صحتهم من حضورهم للمدرسة فلا مانع من ذلك شريطة تقديمه التعهد والموافقة الكتابية إلى المدرسة وفق ما ورد في الإطار العام لتشغيل المدارس، وفي حال عدم قدرة المدرسة على توفير الخدمات التعليمية عن بعد فيتم إخطار ولي الأمر بذلك ويترك له حرية اختيار مدرسة خاصة أخرى يمكنها تقديم هذه الخدمة للطالب.

من جانبه قال سعادة ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيل وزار ة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021/‏‏2020 إن عدد إجمالي طلبات النقل الخارجي من الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطــة بهــا المـقدّمة للــعام الدراسي 2020/‏‏2021م من العُمانيـــين وأزواج العُمانيــين من الجنسيات الأخرى بلغ (4809) طلبات، منها (4039) طلبا للإناث بنسبة (84%)، و(771) طلبـا للذكـور بنسبـة (16%)، مشيرا إلى أنه بـلغ عدد إجمـالي عـدد المنقولـين (972) من الذكـور والإناث بنسبة (2ر20%) من إجمالي طلبات النقل لأعضاء الهيئة التدريسية البالغ عددها (4809) طلبا، حيث بلغ عدد المنقولين من الذكور (94) معلما بنسبة (12%) من إجمالي طلبات النقل للذكور البالغ عددها(771)، وبلغ عدد المنقولات من الإناث (878) معلمة بنسبة (7 ,13%) من إجمالي طلبات النقل للإناث البالغ عددها (4039) طلبا.

12 مبنى مدرسيا

وحول مشاريع الأبنية المدرسية قال سعادته: “انطلاقا من الدور الذي تضطلع به الوزارة في إنشاء المدارس الجديدة، واستكمال البنية الأساسية لها بتجهيزاتها وتقنياتها الفنية والتكنولوجية مواكبة لمستجدات العصر وتحديات المعرفة؛ لتكون أكثر قدرة على تنمية مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم واستعداداتهم لاكتساب مكونات المعرفة وأدواتها، فإنه يجري حاليا تنفيذ (12)مبنى مدرسيا متكاملا، بمختلف محافظات السلطنة بتكلفة إجمالية قدرها (-/‏‏197ر115ر20) ريالا عمانيا، حيث سيتم استلام وتشغيل (6) مبانٍ مدرسية مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020/‏‏2021م، وسيتم استلام وتشغيل بقية المشاريع تباعا فور جاهزيتها.

تقنية المعلومات

أما فيما يتعلق بمجال الشبكات والاتصالات قال سعادته بأن هذا العام سيشهد عددا من المشاريع منها: تطوير البنية الأساسية بمركز بيانات الوزارة، ومتابعة مشروع الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لــ(141)مدرسة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات بالإضافة إلى دراسة تطوير وتحسين سرعات الإنترنت في مدارس السلطنة بما يتناسب مع متطلبات التعليم المدمج خلال المرحلة القادمة.

أما في مجال الخدمات الرقمية فأشار سعادته إلى أنه سيتم العمل على عدد من المشاريع خلال هذا العام الدراسي منها: تجهيز وتشغيل مختبر التطوير التقني الذي يسعى إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتمكين قدرات العاملين في المجال التقني، وتنفيذ عدد من الورش المتخصصة في مجال ذكاء الأعمال، هذا بالإضافة إلى دراسة وتجريب وتقييم عدد من المشاريع الرقمية بهدف تقصي العائد التربوي منها قبل عملية التعميم المتصلة بها، كما تم توقيع اتفاقية التعليم مع شركة مايكروسوفت العالمية.