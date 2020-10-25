السلطنة والأمم المتحدة تبحثان مستجدات الساحة اليمنية

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية امس مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بديوان عام وزارة الخارجية.

تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وجهود الأمم المتحدة مع كافة الأطراف في إيجاد تسوية سلمية للقضية اليمنية. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية، والوفد المرافق له.

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