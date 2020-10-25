بحث التعاون العسكري بين السلطنة وبريطانيا

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس الفريق أول طيار مايك ويجستون رئيس هيئة أركان القوات الجوية الملكية البريطانية والوفد المرافق له.

وأشاد الفريق أول طيار مايك ويجستون بمتانة التعاون والتنسيق الدائمين بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة، لا سيما في المجالات العسكرية بما يحقق الأهداف المرجوة، مؤكدًا على استمرار توجه المملكة المتحدة لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ومستعرضًا أهم الجوانب ذات الصلة.

من جانبه أكد معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني على التزام السلطنة الثابت بتنمية جوانب العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، متمنّيًا للضيف دوام التوفيق.

حضر اللقاء اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، وسعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

كما استقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني ـ قائد سلاح الجو السلطاني العماني صباح أمس بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أول طيار مايك ويجستون ـ رئيس هيئة أركان القوات الجوية الملكية البريطانية الذي يزور السلطنة حاليًّا والوفد المرافق له.

ولدى وصول الضيف البريطاني مقر قيادة سلاح الجو السلطاني العماني أدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية وعزفت مجموعة من فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني سلام الشرف، ثم استعرض رئيس هيئة أركان القوات الجوية الملكية البريطانية حرس المراسم.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث ووجهات النظر ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من الأمور ذات العلاقة بتطوير المجالات العسكرية القائمة بين سلاحي الجو في البلدين الصديقين.

حضر المقابلة عدد من كبار ضباط سلاح الجو السلطاني العماني، والملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.