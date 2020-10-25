السلطنة تشارك في الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة للمختصين بـ (الأوقاف) بدول التعاون

مسقط ـ العمانية: عقد امس الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة للمختصين في الأوقاف والشؤون الدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.

ترأس وفد السلطنة في هذا الاجتماع الدكتور سالم بن هلال الخروصي مستشار الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

تم خلاله مناقشة البنود المطروحة للاجتماع السادس المرتقب لأصحاب المعالي الوزراء والتي في مجملها تتعلق بالقضايا الوقفية وتحصين المجتمع من الأفكار الهدامة وقضايا الأسرة والنشء واستخدام التقنية الحديثة في مجال الوعظ والإرشاد وضرورة تجديد الخطاب الديني، لما يخدم دول المجلس في المجالات الوقفية وكيفية الحفاظ عليها وتطوير الأساليب الحديثة التي لها دور فعال في الرقي بالعمل الوقفي.

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