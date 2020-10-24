انتهاء منع الحركة ليلا .. وتواصل حظر استخدام الشواطئ على مدار اليوم

ـ الأحد القادم .. بدء العام الدراسي وسط استعداد أولياء الأمور للتعليم المدمج

ـ إقبال على شراء اجهزة الحاسب الالي وحماية المستهلك تتابع الأسعار

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

يستعد اولياء امور طلبة المدارس لبدء العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ يوم الاحد القادم في الاول من شهر نوفمبر، وذلك من خلال شراء اجهزة الحاسب الآلي لأبنائهم والتي سيتم الاستعانة بها بعد اعتماد التعليم المدمج، ووفق ما تراه كل مديرية تعليمية حول طريقة بدء الدراسة وتقييمها للوضع، مع متابعة المؤشرات الوبائية ومعطيات تطور انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وناشد عدد من اولياء الامور الجهات المعنية بمتابعة ارتفاع أسعار اجهزة الحاسب الآلي ببعض المحلات، حيث لوحظ لدى عدد من اولياء الامور ارتفاع في الاسعار ببعض انواع اجهزة الحاسب الآلي.

بدورها أكدت هيئة حماية المستهلك في حسابها عبر (تويتر) متابعتها للأسعار بكافة محافظات السلطنة ومتابعة تقيد المحلات التجارية بالأسعار المحددة دون اي رفع أو استغلال لزيادة الطلب على الاجهزة خلال هذه الفترة.

وفي إطار متصل انتهى فجر أمس العمل بقرار منع الحركة ليلًا، لتعود الامور بالنسبة للحركة الى طبيعتها على مدار الساعة، حيث تم العمل بقرار منع الحركة ليلا قبل اسبوعين بعد الارتفاع الكبير للإصابات والوفيات بمرض فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بارتياد الشواطئ فقد اكدت اللجنة العليا استمرارية حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم، حيث لم يصدر أي قرار آخر بإيقاف العمل بالقرار الصادر في التاسع من اكتوبر الجاري حول هذا الموضوع.

من جهة أخرى وفي إطار الجهود الحثيثة لتطبيق القرارات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقرارات، فقد باشر الادعاء العام التحقيق مع عدد من المتهمين خالفوا قرار منع الحركة واحيلوا الى المحاكم المختصة.

من جانبها تواصل شرطة عمان السلطانية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا وضبط المخالفين للقرارات واتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين.

وناشدت الجهات المختصة الجميع بضرورة مواصل اتباع الاجراءات الخاصة بالتباعد الجسدي ولبس الكمامات ومنع التجمعات بكافة اشكالها، بما فيها اقامة المناسبات، التي تؤدي الى تجمع أشخاص.