محكمة الاستئناف بصحار تعقد اجتماعها الأول بالمحامين

عقدت محكمة الاستئناف بصحار مؤخرًا اجتماعها الأول بالمحامين برئاسة فضيلة الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي ـ رئيس المحكمة، رئيس الجمعية العامة لمحاكم شمال الباطنة، وبحضور فضيلة القاضي الحارث بن مكتوم العزيزي ـ قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بصحار، وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين، وعدد من المحامين والمحاميات بشمال الباطنة ومديري أمانات سر المحاكم.

وقد تم بحث الاشكاليات التي تواجه المحامين سواء من الناحية الادارية أو الفنية في محاكم المحافظة، حيث تم مناقشة مشروع التحول الالكتروني الذي يقوم به مجلس الشؤون الادارية للقضاء في كل ما يتعلق بالدعاوى من بداية التسجيل وحتى استلام نسخة الحكم، مؤكدًا على مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين مجلس الشؤون الادارية للقضاء وجمعية المحامين فيما يخص تسجيل الدعاوى وإحالتها الى المحاكم الكترونيًا وذلك عبر منصة القضاء وتذليل الصعوبات، وكذلك المساهمة في التحول الإلكتروني عبر تطبيق بوابة المحامين حيث انه سيساهم في توفير الوقت والجهد على المتقاضين والذي سوف يكون له الأثر الفعال في سرعة الفصل في الدعاوى للوصول إلى العدالة الناجزة، كما تم مناقشة تعمين مهنة المحاماة والإجراءات المترتبة عليها، حيث أكد فضيلته على الدور المحوري للمحامي باعتباره شريكًا للمؤسسة القضائية وركنَا من أركان العدالة داعيًا الجميع للتعاون والمساهمة في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة من محاكم المحافظة .

وفي الختام شكر فضيلته جمعية المحامين والحضور على التعاون الدائم، متمنيَا المزيد من التقدم والنجاح لخدمة هذا الخليج 365 الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.