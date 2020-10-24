السلطنة تحتفل غدا بيوم الشباب العماني

مسقط ـ الخليج 365:

تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد ـ وزير الثقافة والرياضة والشباب تحتفل السلطنة غدًا (الاثنين) ممثلةً في وزارة الثقافة والرياضة والشباب بيوم الشباب العماني في السادس والعشرين من أكتوبر لهذا العام.

وقد جاء الاحتفاء بهذا اليوم المخصص للشباب العماني بمباركة سامية من لدن المغفور له السلطان قابوس بن سعيد ـ طيّب الله ثراه ـ انطلاقًا من 2014م، لتكون هذه الذكرى السنوية وقفة على واقع الشباب العماني ومنطلق لتقييم ما مضى واستشرافًا لما سيأتي.

ويهدف يوم الشباب العماني إلى الاحتفاء بإنجازات الشباب العماني، والوقوف مع احتياجات قطاع الشباب، وتجسير العلاقة بين الشباب العماني ومختلف الجهات، وتعزيز قدرات الشباب العماني للمساهمة في التنمية.

وسيكون حفل يوم الشباب العماني الذي تنفذه الوزارة هذا العام حفلاً افتراضيًا، ينطلق بالسلام السلطاني، يليه كلمة الوزارة يلقيها صاحب السمو وزير الثقافة والرياضة والشباب، ثم مقطع فيلم قصير يعبّر عن توجّهات الشباب اليوم في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تليه كلمة الشباب يلقيها اثنان من الشباب العماني، ثم ينتقل الحفل إلى إعلان الفائزين بجائزة الإجادة الشبابية هذا العام.

وستتناول كلمة الوزارة أهمية الاحتفاء بمنجزات الشباب وتخصيصها جائزة الإجادة الشبابية، ودور الوزارة في الاستماع للشباب وتلمّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، والوقوف على احتياجات قطاع الشباب، فضلاً عن أهمية تجسير العلاقة بين الشباب العماني ومختلف الجهات، وتعزيز قدرات الشباب للمساهمة في التنمية من خلال تنمية الوعي عند الشباب بالحقوق والواجبات، وتطوير مهارات الحوار، وفتح آفاق أرحب للابتكار.

وسيختتم الحفل بإعلان الفائزين بجائزة الإجادة الشبابية عن فئات الأفراد والمؤسسات الشبابية والمبادرات الشبابية، بواقع تسعة مجالات عن كل فئة.