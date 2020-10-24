رئيس هيئة أركان القوات الجوية الملكية البريطانية يصل الى البلاد

وصل الى البلاد صباح أمس الفريق أول طيار/ مايك ويجستون رئيس هيئة أركان القوات الجوية الملكية البريطانية والوفد المرافق له في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام.

وقد كان في استقبال الضيف والوفد المرافق لدى وصوله البلاد بقاعدة السيب الجوية قائد القاعدة وعدد من كبار الضباط بسلاح الجو السلطاني العماني، كما كان في الاستقبال ملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

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