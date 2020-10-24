وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تزور عددا من المؤسسات التعليمية الخاصة

في المحليات 24 أكتوبر,2020 نسخة للطباعة

زارت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان (جيوتك)، اطلعت خلالها على أهم مستجدات المؤسسة أكاديميا وبحثيا، وناقشت أبرز تطلعاتها ومشاريعها المستقبلية وآليات الارتقاء بجودة التعليم فيها.

رافق معاليها خلال الزيارة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية ـ وكيلة الوزارة للتدريب المهني، وسعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري ـ وكيل الوزارة للتعليم العالي، وسعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي ـ وكيل الوزارة للبحث العلمي، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الوزارة لسير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة والوقوف على جودة برامجها وخدماتها والهيئة الأكاديمية ومخرجاتها.

في بداية الزيارة التقت معالي الوزيرة القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائبه الذين رحبوا بمعالي الوزيرة، بحضور سعادة عبدالله بن سالم السالمي ـ عضو مجلس إدارة شركة عمان للخدمات التعليمية والمكرم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب الهنائي ـ عضو مجلس أمناء الجامعة، وقدم كل من الدكتور حسين بن سليمان السالمي ـ القائم بأعمال رئيس الجامعة، والبروفيسور الدكتور آرمن إمبرلين ـ نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية عرضًا مرئيًا اشتمل على أبرز مستجدات الجامعة وتخصصاتها وإنجازاتها، حيث ترتبط الجامعة أكاديميا مع جامعةRWTH آخن بجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما أن لدى الجامعة اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات الدولية والمحلية، وتطرح الجامعة ثمانية تخصصات للبكالوريوس بالإضافة إلى خمسة برامج للماجستير، وتم مؤخرًا طرح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني، وتستعد الجامعة لطرح برنامج الذكاء الاصطناعي، كما أشار الدكتور آرمن إلى الخطط المعتمدة لتطوير العملية البحثية للطلبة والأكاديميين وتشجيعهم للارتقاء بالمخرجات البحثية للجامعة، كما تطرق إلى مستوى أداء الطلاب وجاهزيتهم للدراسة الأكاديمية على صعيد مستوى اللغة الانجليزية..

وغيرها من المهارات الأساسية، وحصلت الجامعة على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد والترخيص وضمان الجودة (ACQUIN) بألمانيا لكافة برامجها في البكالوريوس، وأكدت معاليها على أهمية تحقيق الاعتماد المؤسسي محليا ودوليا فهو الذي يجعل هذه المؤسسات وجهة جاذبة للطلبة الدوليين من مختلف دول العالم.

كما تطرق الدكتور حسين السالمي إلى التحديات التي تواجه الجامعة والمبادرات التي انخرطت فيها الجامعة لتطوير العملية البحثية بالجامعة من بينها إضافة مكتب نقل التكنولوجيا لمرافق الجامعة.

كما افتتحت الجامعة مؤخرا مركز عمان للهيدروجين، وذلك في إطار جهود الجامعة لتسريع عملية مواكبة السلطنة نحو التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم في مجال الطاقة الخضراء (الهيدروجين)، وافتتحت أول مختبر للميكاترونكس في السلطنة بحرم الجامعة وذلك بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية؛ حيث يهدف المختبر إلى أن يكون بمثابة مركز تدريب للطلاب والمهنيين لإكمال مستويين في برنامج شهادات أنظمة سيمنز الميكاترونيك (SMSCP).بعد ذلك تحدث البروفيسور آرمن عن ارتفاع معدل الالتحاق منذ تأسيس الجامعة إلى هذا العام، حيث شهدت الجامعة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الطلاب ليصل إلى 2275 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلبة الدوليين 83 طالبا من 28 دولة.

من جانبها أكدت معالي الوزيرة إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة لضمان استدامة التعليم العالي الخاص عبر ايجاد مسارات أكاديمية وبحثية مشتركة بينها، واستغلال التخصصات التي تنفرد بها الجامعة مثل الأمن السيبراني عبر إنشاء مراكز بحثية مشتركة في هذا المجال بحيث تشرف الجامعة عليها ويتم دعمها من قبل الشركاء المعنيين بهذا المجال محليا وإقليميا، بالإضافة إلى أهمية اندماجها مع القطاع الصناعي للوصول إلى شريحة كبيرة من الشركاء والمستثمرين الداعمين، والاستفادة من برامج تمويل البحوث من قطاع البحث العلمي والابتكار عبر تبني أبحاث مشتركة بين الأكاديميين والطلاب.

بعد ذلك التقت معاليها بالمجلس الأكاديمي للجامعة، حيث قدم أعضاء المجلس نبذة عن البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة وأبرز إنجازات ومستجدات هذه البرامج، وقدم الدكتور مايكل موديغيل ـ مدير مركز عمان للهيدروجين نبذة عن المركز كأول مركز أبحاث يهدف لتسريع عملية تبني الطاقة الخضراء (الهيدروجين)، وتركز أنشطة المركز على تقديم الدعم البحثي لجميع الصناعات في السلطنة، والتي تطمح لتبني الهيدروجين كطاقة بديلة نحو اقتصاد مستدام.

بعد ذلك التقت معالي الوزيرة والفريق المرافق لها بالمجلس الاستشاري الطلابي للجامعة والذي ناقش مع معاليها أبرز ما يميز الجامعة مثل الاهتمام بالجانب العملي والميداني عبر الزيارات الميدانية داخل السلطنة وخارجها، كما تطرق الطلاب إلى أهم التحديات التي تواجه الطلاب أكاديميا.

وفي ختام الزيارة قامت معالي الوزيرة بالاطلاع على مرافق الجامعة ومركز تاريخ العلوم، كما زارت معاليها المدرسة الفنلندية، والتقت بالهيئة الإدارية والتدريسية بالمدرسة واطلعت على مرافقها.