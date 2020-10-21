اللجنة العليا: بدء العام الدراسي 1 نوفمبر واعتماد منهج التعليم المدمج والتركيز على تفعيل التعليم عن بعد

أعربت عن قلقها إزاء استمرار مشاركة بعض أفراد المجتمع فـي تجمعات لمناسبات مختلفة

■ الخامسة صباح السبت انتهاء العمل بقرار منع الحركة ليلا

■ فتح باب التطوع فـي مختلف القطاعات ذات الصلة بالجائحة

■ الجميع مدعوون للمشاركة فـي مسؤولية الوقاية من انتشار المرض بالإبلاغ عن مختلف أنواع المخالفات

مسقط ـ العمانية:

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا صباح أمس برئاسة معالي السيِّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية – رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضائها، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوُّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تدارست اللجنة العليا التقارير المتعلقة بأعداد الحالات المصابة بالمرض، وأعداد الوَفَيَات الناتجة عنها والمعطيات الوبائية الأخرى في مختلف محافظات السلطنة.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار بعض أفراد المجتمع في المشاركة في تجمعات لمناسبات مختلفة وما ينتج عنها من زيادة في أعداد الإصابات والوَفَيَات وتدعو كافة الأفراد والجهات إلى توخِّي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من ارتفاع الإصابات والوَفَيَات.

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كما تدعو اللجنة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في مسؤولية الوقاية من انتشار المرض والحفاظ على النفس البشرية وصونها، وذلك بالإبلاغ عن مختلف أنواع المخالفات لقرارات اللجنة العليا بالتواصل مع الجهات المختصة.

وفي إطار متابعة اللجنة العليا لجهود وزارة التربية والتعليم في تشغيل المدارس للعام الدراسي ٢٠٢٠/‏٢٠٢١م، فإنها تؤكد على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2020م، وعلى قرار اعتماد منهج التعليم المُدمَج لكافة المدارس، مع التركيز على تفعيل التعليم عن بُعد، وتؤكد اللجنة العليا كذلك على متابعتها المستمرَّة، من خلال وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات العلاقة، لسير العملية التعليمية في ضوء تطوُّر المؤشرات الوبائية في مختلف محافظات السلطنة.

وتجاوبًا مع الطلبات المتعددة بإشراك أفراد المجتمع في الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا، فقد أقرَّت اللجنة العليا فتح باب التطوُّع في مختلف القطاعات ذات الصلة بالجائحة، وستعلن الجهات المختصة عن الآليات المُنظِّمة لذلك… وفيما يتعلَّق بقرار منع الحركة ليلًا تُوضِّح اللجنة بأن العمل به سوف ينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر 2020م.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.