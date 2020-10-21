السلطنة تشارك في الاجتماع الثلاثين لوزراء العدل في دول التعاون

شاركت السلطنة، ممثلةً بوزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقد أعرب معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي – وزير العدل والشؤون القانونية في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن سعادته لمشاركته إخوانه أصحاب المعالي، وزراء العدل في دول المجلس في هذا الاجتماع الذي يعكس استمرار مسيرة التعاون العدلي والقانوني، وقال معاليه : إننا إذ نستذكر الانطلاقة الأولى للاجتماع الأول لوزراء العدل في دول المجلس في ديسمبر من عام 1982م، ونشير إلى ما قد تحقق من إنجازات في مسيرة العمل الخليجي المشترك- لنؤكد على مواصلة هذه المسيرة الخيّرة، بما يحقق مزيدًا من التنسيق، والتكامل، والترابط بين دول المجلس، لما فيه خير ونماء شعوبنا، ودولنا.

وقد ناقش أصحاب المعالي في اجتماعهم عددًا من الموضوعات، كان في مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين، والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية في دول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما استعرض أصحاب المعالي أيضًا موضوع بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام، والإنابات، والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح إحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) الاسترشادية المعتمدة في إطار لجنة وزراء العدل في دول المجلس، ومشروع نظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، هذا إلى جانب موضوعات أخرى، مثل الشبكة القانونية في دول المجلس، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، والندوات المتخصصة، ومعوقات تسجيل المحامين في دول المجلس، وتنفيذ وزارات العدل في الدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين، المكلفة من وزراء العدل في دول المجلس.

حضر الاجتماع بمعية معاليه كلٌّ من: المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني ـ المكلف بتسيير أعمال المديرية العـــامة للشؤون العدلية، والمستشار الدكتور محمود بن أحمد البراشدي ـ المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للشؤون القانونية، وسيف بن ناصر الحميدي ـ المكلف بتسيير أعمال مكتب الوزير، وعيسى بن سالم البراشدي ـ من دائرة التعاون الدولي في الوزارة.