(صحار ألمنيوم) والمديرية العامة للتربية والتعليم بالبريمي توقعان مذكرة تفاهم لدعم التعليم التكنولوجي في مدارس المحافظة

وقعت كل من شركة صحار ألمنيوم والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي أمس مذكرة تفاهم لدعم التعليم التكنولوجي في مدارس المحافظة، وذلك في حفل أقيم تحت رعاية سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي ـ محافظ البريمي، وبحضور سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي ـ والي البريمي، وسعادة أحمد بن فارس العزاني ـ عضو مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي، وممثلي الشركة وتعليمية البريمي.

وبموجب الاتفاقية تقوم صحار ألمنيوم بتمويل شراء أدوات وأجهزة إلكترونية تعليمية ذكية لمدارس المحافظة، حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز وإثراء البيئة التعليمية، والمساهمة في بناء القدرات التكنولوجية للكادر التدريسي والطلبة والارتقاء بمستوى كفاءاتهم ومهاراتهم في هذا الجانب، إضافة إلى تشجيع وتحفيز استخدام التقنيات الحدية في التعليم في المدارس.

وقع الاتفاقية من جانب الشركة أحمد بن محمد بن ناصر الخروصي ـ مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة، ومن جانب المديرية الدكتورة فتحية بنت خلفان السدّية ـ المديرة العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي.

وحول الاتفاقية قال أحمد الخروصي: تأتي هذه الاتفاقية تزامنًا وترجمةً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – بأن يكون هذا العام هو عام التعليم المدمج. وتفخر صحار ألمنيوم بدعمها لقطاع التعليم الذي يعتبر ركيز أساسية في مسيرة التنمية في السلطنة، كذلك تفخر بمساهمتها في تحقيق الرؤى والخطط التنموية في السلطنة، حيث نأمل أن يكون لهذه الخطوة التي نخطوها اليوم أثر ومساهمة واضحة ومباشرة في تحقيق أهدافقطاع التعليم الذي يعتبر من أهم محاور وممكنات رؤية عمان 2040.

من جانبها عبَّرت الدكتورة فتحية السدّية عن أهمية هذه الإتفاقية للقطاع التعليمي بالمحافظة من خلال تنفيذ مشاريع تعليمية تقنية تواكب التطور المتسارع الذي يشهده العالم، ولتكون إضافة جديدة لمدارس المحافظة وتلبي احتياجاتها بما يسهم في استفادة المعلم بوصفه مرتكز العملية التربوية، واستفادة المتعلم (محور العملية التعليمية) منها بصورة مباشرة ويكون لها الأثر في رفع مستواه التحصيلي وكذلك تنمية مهاراته في استخدام التكنولوجيا في البيئة المدرسية، وتعزيز قدرات ومهارات المعلم التقنية ولتشكل مصدر جذب وتشويق لعملية التعلم .. متوجهةً بالشكر والتقدير لشركة صحار ألمنيوم على دعمها وتمويلها لهذه المشاريع التربوية الرقمية.

ومن المخطط أن تشمل الاتفاقية جميع مدارس ولايات المحافظة، البريمي، ومحظة والسنينة، وعددها 30 مدرسة، من خلال توفير أجهزة إلكترونية مثل السبورات والطاولات التفاعلية، وطابعات بتقنية ثلاثي الأبعاد، والشاشات الذكية، وأجهزة العرض الأفقية، والأدوات المساعدة في تسهيل صعوبات التعلم، وحقائب الروبوتات. حيث من المؤمل أن يستفيد من هذه الأجهزة أكثر من 14,500 طالب وطالبة من أبناء وبنات المحافظة.