لقاء مشترك بين محكمة استئناف مسقط، وجمعية المحامين

التقى صباح أمس فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيف السعدي ـ رئيس محكمة الاستئناف بمسقط، بسعادة الدكتورمحمد بن إبراهيم الزدجالي ـ رئيس جمعية المحامين، وعدد من المحامين أعضاء الجمعية.

حيث تم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بالعمل القضائي، كما تم مناقشة الملاحظات المتعلقة بالعمل الإداري والاجرائي بما يحقق تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في الدعاوى المقامة امام المحكمة.

وتطرق اللقاء إلى التحول الإلكتروني في القضاء والذي من شأنه أن يعين الطرفين على تحقيق رسالتهما في خدمة المتقاضين، والذي يعتمد نجاح تجربته على تظافر الجهود من جميع المعنيين بالعمل القضائي والقانوني.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار الدور التكاملي والعمل المشترك بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وجمعية المحامين، بما يخدم سياسات تبسيط الإجراءات ويسهم في سرعة البت في الدعاوى ووصول المتقاضين إلى حقوقهم وبالتالي الوصول إلى العدالة الناجزة.

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