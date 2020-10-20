توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين السلطنة وجمهورية باكستان الاسلامية

وقعت أمس السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

وقع المذكرة من الجانب العماني معالي محمد بن ناصر الراسبي ـ الأمين العام بوزارة الدفاع، فيما وقعها من الجانب الباكستاني سعادة ك.ك.أحسن واجان ـ سفير جمهورية باكستان الاٍسلامية المعتمد لدى السلطنة.

وتهدف المذكرة الموقعة بين وزارتي الدفاع في البلدين الصديقين إلى تأطير أوجه التعاون العسكري بين السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية بما يعزز علاقات التعاون القائمة ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

حضر المناسبة الملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية بمسقط.

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