السيدة الجليلة تسلم الأوسمة خلال تفضلها برعاية الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية بقصر البركة العامر

■ جلالة السلطان ينعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العمانية

■ شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشماء من مختلف القطاعات فـي الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة

مسقط ـ العمانية:

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فأنعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العمانية.

وقامت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم ـ حفظها الله ورعاها ـ بتسليمهن الأوسمة، وذلك خلال تفضلها برعاية الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية، صباح أمس بقصر البركة العامر.

وهنّأت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطـان المعظم ـ حفظها الله ورعاها ـ المرأة العمانية بمناسبة يومها الذي يوافق الـ١٧ من شهر أكتوبر

من كل عام في كلمة لها خلال الحفل فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله واهبِ النعمِ جزيلِ الفضلِ والإحسان، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الرسلِ وسيد الأنام، وعلى آله وصحبهِ الكرام.

وبعد:

فالسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته،

يَطيبُ لِي بِمُنَاسَبَةِ يَوْمِ المَرْأَةِ العُمانيَّةِ اَلَّذِي يوافِقُ السّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ أُكْتُوبَرَ مِنْ كُلِّ عَامٍ؛ أَنْ أَتَوَجَّهَ بتهنئة مستحقة صادقة للتي لّبت صوت النهضة، وحملت الراية، وكانت وما زالت معوانًا في بناء عمان الشامخة، لكل عمانية تَعِيشُ عَلَى هَذِهِ الأَرْضِ الطَّيِّبَةِ أَوْ خارِجَها ساهمت وتساهم بوافر عطائها اللامحدود فيما وصلت وستصل إليه عمان من رفعة وعلّو ـ مربية كانت أو مُجدَّة عاملة أو طالبةً للعلم – مُقَدّرَة إِسْهاماتِهِنَّ الفاعِلَة فِي بِناءِ الأوطانِ، وَتَطَوُّرِهَا، وَنَمائِها، سَواء مِنْ خِلالِ دَوْرِهِنَّ الحَيَويّ المُهِمّ المُتَمَثِّل فِي تنشئة أجيال مستقبل وطننا، المدركين لمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم وأمتهم، أَوْ مِنْ خِلال أَداء وَظائِفِهِنَّ فِي مواقِع اَلْعَمَل اَلْمُخْتَلِفَة بِجِدّ واجْتِهاد.. والتهنئة موصولة إلى قَريناتِنا مِنْ كُلّ شُعوب الأَرْض اَلْلَّاتِي يَنْعَمنَ بِالْعَيْش الكَريم فِي كنف هذا الوَطَنِ الغالي ..

ولَا شَكَّ أَنَّ تَخْصيص هَذَا اليَوْم مِنْ كُلّ عَامّ لِيَكُونَ يَوْمًا لِلْمَرْأَة العُمانيَّة، يبْرُز مُنْجَزاتِها المُتَواتِرَة، وَيُسَلِّطُ الضَّوْء عَلَى إِسْهاماتِها المَشْهودَة، وَيَنْشُر الوَعْي بِدَوْرهَا البارز وَمَكَانَتِهَا اَلْسامِقَةِ، وَيُعَزِّز تَطَلُّعَاتِها نَحْو مُسْتَقْبَل مُشَرَّق لِهَذَا الوَطَن العَزِيز، قد جَاء بِدَعْم سَخيٍّ وَرِعايَة سامية كَريمَةٍ من لدن الْمَغْفُور لَهُ ـ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى ـ جَلالَة السُّلْطانِ قَابُوس بن سَعيد ـ طَيَّبَ اللهُ ثَراه ـ للمرأة العمانية، فهو الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدورها الريادي في أكثر من محفل وفي أكثر من مشهد وموقع، تَتْويجًا لِجهودِهَا، وَتَقْديرًا لِإِنْجازاتِها، وَحافِزًا لَهَا نَحْوَ بَذْلِ مَزيدٍ مِنْ العَطاءِ وَالإِنْتَاجِيَّةِ، وَمواصَلَةِ العَمَلِ الوَطَنيِّ بِعَزِيمَةٍ وَقادَةٍ، وَإِرادَةٍ طَموحة.

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لَقَدْ نَالَتْ المَرْأَةُ العُمانيةُ عَلَى مَدَى خمْسِينَ عَامًا مِنْ عُمْرِ النَّهْضَةِ المُبارَكَةِ حَظًّا وَافِرًا مِنْ الِاهتِمامِ والرعايَةِ والتَّكريمِ؛ إِيمَانًا بِدوْرِهَا فِي المجْتَمعِ وبِنائهِ الحَضاريِّ، وَإِسْهاماتِها فِي التنْمِيةِ المُسْتَدامَةِ؛ فحظِيَتْ بِفُرصِ التَّعْليمِ والتَّدْريبِ، وَالتَّأْهِيلِ، والْعَمَلِ؛ لِتُشَارِكَ بِفاعِليَّةٍ فِي مَسيرةِ البِناءِ والتَّنْميَةِ المُعاصِرَةِ، مُتزودةً بِالْعلْمِ والْمعْرِفةِ والثَّقافةِ، مُتَسَلِّحَةً بالقوانين وَالأَنْظِمَةِ والتَّشْريعاتِ، اَلَّتِي حفِظَتْ للمرأة العُمانيَّةِ حُقوقَها، وصانت مكانتها، لتواكب السلطنة مثيلاتها من دول العالم في إفراد مساحات تمكين مستحقة للمرأة كشريك حقيقي ومؤثر في مسيرات التنمية الحديثة، فتبوَّأَتْ المَكانَةَ اللّائِقة بِهَا فِي القِطَاعيْنِ العامِّ والْخاصِّ، حتى وصلت المرأة العمانية لما وصلت إليه اليوم من تأثير يعكس دورها التاريخي المشهود عمانياً، وأصبحت محل إشادة مجتمعية وعالمية ـ ولله الحمد ـ من المنظمات والهيئات الراعية لشأن المرأة.

واستكمالًا لهذا النْهَجِ السّامي السَّديد؛ فَإِنَّ مَوْلَانَا حَضْرَةَ صاحِبِ الجَلالَةِ السُّلْطانِ هَيْثَم بْن طارِقِ المُعْظَمِ ـ حَفِظَهُ الله وَرَعاه ـ يَحْرِصُ كُلَّ الحِرْصِ عَلَى تَرْسيخِ مَبْدَأ الشَّراكَةِ والمسؤُولِيَّةِ المُجْتمعيةِ بين المَرْأَةِ والرَّجُلِ فِي المجتمع العُمانيِّ، وُصُولًا لِلتَّكَاملِيَّةِ بينهمَا، وَالَّتِي تْسعَى إِلَيْهَا المُجْتمعاتُ المُتحضِرةُ لِتَحقِيقِ التطَلُّعَاتِ المستقبلية لِما فِيه خيْرُ الوَطَنِ وَرِفعته وَازْدهارهِ. حيث تَجَسدَ ذلك مِنْ خِلالِ تَفَضُلِ جَلالَته -أبقاهُ اللهُ – بِإِسناد جُمْلَة مِنْ المَناصبِ الحكوميَّةِ العُلْيَا إِلَى عددٍ مِنْ نساء عُمان المُجيدات ؛ تَقْدِيرًا مِنْ لَدُنْهُ ـ أَيَّدَهُ اللهُ ـ لإمكَاناتْهِنَّ وقُدْراتهِنَّ فِي أَداءِ المهامِّ الموكَلَةِ لهنَ في تحقيق رؤية عمان المستقبلية بِإِخْلاصٍ وَتَفَانٍ؛ لِيكُنْ بِعَوْنِ اللَّهِ أَهْلًا لِلثّقة السّاميَةِ الكَريمَةِ.

وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فَخْرٍ وَاعْتِزَازٍ للواقفين كجبال عمان الشّماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة، وفي مقدمتهم الكوادر الطبية الحانية بالرفق والعناية على المصابين. مسجلين تقديرنا الكبير لِأَخواتِنا العَامِلَاتِ في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى على مواقفهن النَّبيلَة وجهودهن اَلْمُخْلِصةِ، واللاتي شكَّلن بسهرهنَّ ورعايتهنَّ درعًا للوطن وشعبه، فالله تعالى نسأل أن يجزيهن عن عمان ومن عليها خير الجزاء.

وَفِي الخِتَامِ، أَقول شكْرًا لِكُلّ عُمانيةٍ تَنْبتُ بَيْنَ يَدَيهَا رَياحينُ البَذْل والعطاء، وَلَنمْضِي قُدُمَا يَدًا بيَدٍ تحفُّ خُطَانا يدُ الرَّحْمَنِ، نَبْني وَطَنًا يَتنَفَّس العالم مِنْ عَطاءاتِهِ، يرتقي هام السماء ويملأ الكون الضياء، واللَّهُ أَسْأَلُ جَلَّتْ قُدْرَتهُ أَنْ يَحْفَظَ وَطَنَنَا العزيز عُمانَ، وَيوَفِقَ أَبْنَاءه لِما فِيه خَيْرُه وتَقدُّمه وعزته، تَحْتَ كَنَفِ قائد نَهْضَتِهِ المُتجددة مَوْلَانَا حضرةِ صاحِبِ الجَلالَةِ السُّلْطانِ هَيْثَم بْن طارِق المُعظَّم ـ حَفِظَهُ اللهُ وَرَعاه

. وكل عام والجميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وقد أنعم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية على سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، ووسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثالثة على كل من:

عائشة بنت عمر بن أحمد الحبشية وفريدة بنت موسى بن جمعة البلوشية وزهرة بنت سالم العوفية والمهندسة يسرى بنت خلف بن سليمان الصبحية.

كما كرمت السيدة الجليلة خلال الاحتفال عددًا من الشخصيات النسائية العُمانية اللاتي كان لهن دور مشهود في تجسيد شخصية المرأة المثابرة.

يأتي هذا التكريم تقديرًا من لدن السيدة الجليلة للإنجازات الملموسة التي حققتها المرأة في شتى الميادين محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتأكيدًا على الرعاية المستمرة التي توليها السلطنة قيادة وحكومةً وشعبًا لتمكين المرأة باعتبارها شريكا أساسيا في تنمية هذا البلد ورفعة شأنه، تحت الرعاية السامية الكريمة لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ، وامتدادا للنهج الحكيم الذي اختطه المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه.

حضر الاحتفال عدد من صاحبات المعالي وعدد من المكرمات عضوات مجلس الدولة وعدد من صاحبات السعادة عضوات مجلس الشورى وعدد من صاحبات السعادة الوكيلات.

يذكر أنه تم خلال الحفل تكريم 50 شخصية نسائية عُمانية وهن:

1ـ الدكتورة عائشة بنت سليمان بن راشد الشحية استشاري أول طب أسرة بمستشفى دبا ،ترأست الفريق الطبي للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19 وترأست جمعية المرأة العمانية بولاية دبا لفترتين.

2ـ الدكتورة آمنة بنت ربيع بن سالمين بيت مبروك تخصصية إدارة بصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني إصدارات نقدية ومسرحية عضو الجمعية العمومية للسينما والمسرح 2018م ،عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 2008م.

3ـ مريم بنت محمد بن خميس الهوتية مشرفة قسم علم وظائف الأعضاء بالإنابة والمسؤولة عن الجودة بالقسم في جامعة السلطان قابوس، أول عمانية في تخطيط الدماغ والأعصاب تحسين جودة العمل والأداء في قسم علم وظائف الأعضاء.

4ـ الدكتورة زينب بنت ناصر بن محمد البلوشية استشارية أولى جراحة أطفال ورئيسة قسم الجراحة بمستشفى جامعة السلطان قابوس أول امرأة تتولى منصب رئيس الجمعية العمانية للجراحة، نائبة رئيس برنامج الجراحة العامة بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية لها دور بارز في جائحة كوفيد19 من خلال إعداد خطة متكاملة لاستقبال المرضى وتقديم العلاج الجراحي الطبي المناسب.

5ـ الدكتورة عقيلة بنت محمد بن حسن بن تقي نائبة كبير الصيادلة بقسم الصيدلية في مستشفى جامعة السلطان قابوس، إطلاق مبادرات وضع ومراجعة وتدقيق آليات العمل خلال جائحة كوفيدـ19 تنفيذ مبادرات مجتمعية لترويج الاستخدام الأمثل والآمن للأدوية والمستحضرات الصيدلانية بالاشتراك مع فريق قسم الصيادلة.

6ـ الدكتورة شيخة بنت سلطان بن سالم الجابرية رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى صحار أفضل طبيبة متدربة في مجال الأورام السرطانية النسائية 2006م رائدة في مجال إجراء العمليات الجراحية النسائية المتقدمة بالمناظير ( 300 جراحة سنويا) رئيسة اللجنة الوطنية للنساء والولادة بالسلطنة.

7ـ ضابط مدني (د/‏5) أحلام بنت محمد بن ناصر التوبية مساعد ضابط السيطرة على العدوى 2011-2017 تعمل حاليا ركن/‏3 صحة عامة بقيادة الخدمات الطبية عضوة فاعلة في اللجنة المكلفة بالتقصي الوبائي لجائحة كوفيد19.

8ـ زينب بنت علي بن جمعة المسكرية رئيسة قسم الطوارئ والأزمات بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة جنوب الشرقية تولت مهام غرفة العمليات لجائحة كورونا كوفيد ـ 19 تعمل كحلقة وصل فاعلة بين المؤسسات الصحية والمجتمع.

9ـ كاملة بنت سليمان بن خلف الخروصية الدرجة المدنية 3- طبيبة استشارية استشارية طب العائلة تتولى مهام التشخيص للمرضى وإجراء الفحص المخبري تتولى مسؤولية الإشراف على الطواقم الطبية التي تتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، وعلى الأجنحة المخصصة لتنويم المرضى المصابين.

10ـ الرائد الجوي مريم بنت عبدالله بن عامر الراشدية ضابط ملاحة جوية أول ضابطة عمانية عسكرية في سلاح الجو السلطاني العماني أسهمت توصياتها في تطوير بيئة العمل والأداء للعنصر النسائي.

11ـ رحمة بنت قاسم الفارسية مدير عام المتاحف سابقا متقاعدة من وزارة التراث والثقافة (سابقا).

12ـ سعادة بنت سالم بن محمد الإسماعيلية مديرة دائرة رياضة المرأة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة نائبة رئيسة لجنة المرأة باللجنة الأولمبية العمانية منذ 2005م رئيسة اللجنة النسائية لكرة السلة النسائية بالاتحاد العماني لكرة السلة 2013م رئيسة محور الثقافة والترويج لاستراتيجية حقوق الطفل 2013م عضو ومقرر لجنة الطب الرياضي بالاتحاد الإسلامي النسوي 2005-2009م.

13ـ نعيمة بنت عبدالله بن منصور الميمنية رائدة أعمال/‏ فنانة تشكيلية صاحبة جاليري نعمية الميمني بولاية مطرح لعرض المنتجات التراثية والثقافية للزوار وخدمة القطاع السياحي دورات لعدد من المدارس في مجال صياغة المجوهرات ونقل الخبرات في ريادة الأعمال.

14ـ راية بنت راشد بن سعيد العلوية رائدة أعمال عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة أسست مشروع حضانة براعم البريمي الخاصة 2004م مديرة ركن الطفل بجمعية المرأة العمانية بالولاية.

15ـ عائشة بنت مزار الهوتية متقاعدة من المراسم السلطانية.

16ـ عفراء بنت أحمد اليحيائية مديرة دائرة إذاعة الشباب مديرة دائرة التنسيق والمكتبة بإذاعة سلطنة عمان 2004-2014م عضوة في اللجنة الفنية والتحضيرية لمؤتمر المرأة العربية 2018م عضوة في اللجنة الفنية لجائزة السلطان قابوس للتعليم الأساسي (النسختان الرابعة والخامسة).

17ـ خديجة بنت حسن بن سلمان اللواتية متقاعدة من وزارة الخارجية أول امرأة عمانية تتولى منصب سفير للسلطنة في مملكة نذرلاند عام 1999م التحقت بالعمل في وزارة الخارجية منذ 1975 وتدرجت من سكرتير ثان إلى سكرتير أول ثم مستشارة وسفيرة أسهمت في إبرام اتفاقيات مهمة من بينها اتفاقية بين ميناء صحار وميناء روتردام للتعاون والإدارة المشتركة لميناء صحار الصناعي عضوة في جمعية المرأة العمانية بمسقط.

18ـ حميدة بنت سلوم بن سليم الشكيرية مديرة دائرة التنمية الريفية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه منسقة وممثلة وطنية في لجنة البحوث الاجتماعية بدول الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا منذ 2005م المشرف العام على فريق تحليل وتقييم طلبات القروض المقدمة لصندوق الرفد وفريق تحليل المخاطر الائتمانية لطلبات القروض أعدت 73 باقة لمشاريع زراعية وحيوانية وصناعية طرحت كفرص استثمارية للباحثين عن عمل في منتدى ابدأ مشروعك.

19ـ الدكتورة عايدة بنت سليم بن سالمين الحجرية متقاعدة من وزارة التنمية الاجتماعية تدرجت في العديد من الوظائف في وزارة التنمية الاجتماعية :مديرة للخدمات الصحية ـ المديرة العامة لشؤون المرأة بالإنابة-المديرة العامة لشؤون المرأة بالإنابة ـ مديرة المكتب الفني بمكتب الوكيل – مديرة الدراسات والبحوث استشاري زائر بكلية الآداب في جامعة السلطان قابوس عضوة جمعية المرأة العمانية 1976 رئيسة تحرير مجلة العمانية 1992-2006م.

20ـ لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية خبيرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية تدرجت في عدة وظائف في وزارة التنمية الاجتماعية عضوة المجلس البلدي لمحافظة مسقط عضوة ومقررة اللجنة التوجيهية للإشراف على مشروع إعداد استراتيجية المرأة 2014-2015م مقررة لجنة متابعة توصيات ندوة المرأة العمانية عضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية السيداو عضوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للوزارة ورئيسة للجنة الرصد وتلقي البلاغات من 2019م.

21ـ رحيمة بنت حبيب بن شمبيه المسافر تمارس العمل الخيري منذ 25 عاما رئيسة جمعية الرحمة للأمومة والطفولة متقاعدة من وزارة التربية والتعليم حيث عملت إخصائية اجتماعية عضوة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب عضوة لجنة الأوقاف بولاية السيب حاصلة على وسام “الساعون إلى الخير” على مستوى دول مجلس التعاون.

22ـ الدكتورة لمياء بنت عدنان الحاج أستاذ مساعد بكلية العلوم في جامعة السلطان قابوس باحثة مشاركة في استخلاص الطحالب والميكروبات من البيئات المحلية توظيف تقنيات الهندسة الوراثية للتحور الجيني لإنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية عالية من مخلفات التمور حاصلة على جائزة لوريال يونيسكو للمرأة في العلوم على مستوى الشرق الأوسط لديها حضور علمي نشط ومميز في منصات التواصل الاجتماعي.

23ـ ابتسام بنت عبدالله بن صخر العامرية المديرة العام للمرشدات أسهمت في حصول مرشدات السلطنة على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية أسست لجنة مرشدات دول مجلس التعاون الخليجي حصلت على أعلى مؤهل كشفي إرشادي كقائدة تدريب من الإقليم العربي للمرشدات المشاركة في الكثير من اللجان التدريبية والمؤتمرات العربية والعالمية.

24ـ الدكتورة بدرية بنت سليمان بن سالم الفهدية استشارية طب نساء وولادة/‏ تخصص أجنة تأسيس العيادات التخصصية للعناية بالحامل وخاصة عيادات الولادة المبكرة تأسيس مركز العناية بالأم والجنين منذ عام 2016م تنفيذ ورش تدريبية تخصصية لطبيبات النساء والولادة.

25ـ غاية بنت سالم بن بدر المنذرية عضو دراسات ومتابعة بمكتب المدير العام بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي قائدة فرق كشفية وعضوة في لجنة البرامج والتدريب كمقيمة للفرق الكشفية أعمال تطوعية خيرية منها مبادرة لدعم الطلاب المعسرين.

26ـ مكية بنت حسن بن محمد الكمزارية معلمة أولى لغة عربية بوزارة التربية والتعليم بولاية خصب عضوة اللجنة الوطنية للشباب للفترتين الخامسة والسادسة عضوة بجمعية المرأة العمانية بخصب المشاركة في إعداد وتنظيم ركن مسندم ضيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب 2020م المشاركة في أعمال فنية تلفزيونية اجتماعية في السلطنة وخارجها حاصلة على العديد من الشهادات في مجالات التنسيق الإعلامي والتحدث بالفصحى ومسرحة المناهج وغيرها.

27ـ نائلة بنت حمد بن سيف المعمرية متقاعدة من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية أسهمت في إطلاق موقع إلكتروني لخدمة الباحثين والطلاب والمتذوقين في مجال الفنون التشكيلية تأليف وإعداد كتاب بيت فن صحار حاصلة على العديد من الجوائز كجائزة لجنة التحكيم لمعرض الشباب الثالث والجائزة البرونزية في المعرض السنوي الثاني عشر للفنون التشكيلية.

28ـ العميدة الدكتورة فتحية بنت حمد بن سالم الأزكية متقاعدة من المكتب السلطاني أول امرأة تحصل على رتبة عميد في الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني.

29ـ كريمة بنت مسلم بن عبدالله الخضورية الرئيسة التنفيذية لفريق مطرح التطوعي الذي كان له دور بارز خلال العزل الصحي لولاية مطرح نتيجة جائحة كوفيد19 من خلال الوقوف إلى جانب أهالي الولاية وتقديم الخدمات المساعدة والمؤن الغذائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عضوة في الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين لها مشاركات خارجية وداخلية كممثلة للجمعية العمانية لأصدقاء المسنين عضوة جمعية المرأة العمانية بمسقط عضوة لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة الزكاة في مكتب والي مطرح.

30ـ رحمة بنت ناصر التمتمية رئيسة فرع جمعية المرأة العمانية بمسقط بدأت العمل التطوعي منذ 2007م رئيسة مجموعة الروح 2009-2019م أسهمت في المشاركة المجتمعية خلال جائحة كوفيد19 من خلال تقديم الدعم والمساندة لأهالي ولاية مطرح نفذت حملات توعوية للمقيمين في ولاية مسقط بمختلف اللغات لمختلف الجنسيات خلال فترة العزل الصحي لولاية مطرح.

31ـ كنونة بنت سعيد بن ساعد الجنيبية مساعدة مديرة مدرسة الخضراء بولاية الجازر رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية الجازر عضوة في اللجنة الوطنية للشباب ولجنة ريادة الأعمال ومجموعة الدعم الصحي بالولاية.

32ـ رشا بنت غانم النهدية خبرة واسعة في قطاع النفط والغاز بالقطاع الخاص تمتد إلى 14 سنة مسؤولة الفعاليات في مؤسسة الشرق الأوسط متطوعة في فريق سفراء العطاء متطوعة في اللجنة الأولمبية العمانية متطوعة في تنظيم برنامج المغامرين الشباب وإعداد برامج لمركز قيم للتنمية والمعرفة.

33ـ الدكتورة أمينة بنت عبيد الحجرية المديرة العامة المساعدة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) كأول امرأة في العالم الإسلامي تتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة بدأت العمل كمحلل إحصائي بوزارة التربية والتعليم حصلت على شهادة الدكتوراه من المملكة المتحدة في تخصص الإحصاء التربوي عملت كمدرس

مساعد ثم كأستاذ مساعد في كلية التربية بالرستاق (2003-2011م) عملت مديرة لمركز البحث العلمي بوزارة التعليم العالي 2011-2013م.

34ـ خديجة بنت علي بن ناصر المفرجية موجهة تربوية بوزارة التربية والتعليم لم تمنعها ظروفها الصحية من المساهمة في الأعمال الخيرية والتطوعية إلقاء العديد من المحاضرات التوعوية التطوعية في ولاية بهلا وولاية السيب وحظيت بقبول واسع نتيجة حضورها ونشاطها المؤثر في المجال التوعوي الديني والأسري.

35ـ هاجر بنت حمد بن صالح الهدابية تشغل منصب تنفيذي بشركة “ مواصلات” أصغر متحدثة في المؤتمر العالمي (BUS2BUS في مدينة برلين، وتعد المشاركة الوحيدة من دول الشرق الأوسط.

36ـ المحامية ريم بنت نور بن محمد الزدجالية محامية – محكم مرخص متخصصة في القانون المصرفي والمالي، قانون الأسرة، والقانون التجاري عضوة مجلس إدارة جمعية المحامين عضوة في مبادرة فك كربة أعدت كتاب “ المرأة والقانون وفق القانون العماني”.

37ـ جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد عملت في مستشفى الجامعة لمدة 11 سنة خبيرة في الصحة النفسية أول امرأة عربية في دول الخليج العربية تبدأ وتدشن حملة “لست وحدك” للصحة النفسية حصلت على جائزة التقدير الذهبية من المجلس العربي للمرأة حصلت على المرتبة الثامنة في جائزة أقوى النساء العربيات على مستوى الشرق الأوسط.

38ـ جوهرة بن حميد المعمرية .

39ـ يسرى بنت صالح الغيلانية رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بصور تعمل في الجمعية على برامج للنهوض بالمرأة العمانية في المجالات الاجتماعية والثقافية وتعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع في ظل بقاء الأهالي في منازلهم نتيجة انتشار فيروس كورونا.

40ـ رحمة بنت مبارك النوفلية رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بالمصنعة عضوة المجلس البلدي تنفيذ برامج توعية حول فيروس كورونا مبادرة لخدمة المجتمع في الأزمات نفذت مبادرة “ أنتم عبق العطاء 1” لتكريم الكادر الطبي بولاية المصنعة نفذت مبادرة “ أنتم عبق العطاء 2” لتكريم الجنود البواسل في نقاط السيطرة والتحكم.

41ـ زينب بنت محمد الحراصية طالبة متفوقة في جميع مراحلها الدراسية بالرغم من إعاقتها الحركية وتعرضها للشلل في أطرافها الأربعة تم قبولها لدراسة الماجستير في جامعة السلطان قابوس تمارس مهارة الرسم باستخدام الفك.

42ـ سعاد بنت حمود بن سعيد الصوافية كفيفة، حصلت على بكالوريوس تربية إسلامية معلمة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين شغلت عضوية اللجنة الوطنية للشباب، عضوة في مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين.

43ـ ليلى بنت حمد الشكيلية مهتمة بالثروة الزراعية والحيوانية صاحبة مشروع الشكيلية للبهارات (إنتاج البهارات، وصناعة المخللات) زارت المملكة الأردنية الهاشمية للاطلاع على التقنيات الحديثة في الصناعات الغذائية والمنتجات الريفية وكيفية تصنيعها مهتمة بإقامة حلقات العمل التدريبية للطالبات والأمهات والمعلمات.

44ـ الدكتورة جوخة بن عبدالله بن حمود الشكيلية مدير عام الجامعات والكليات الخاصة مديرة دائرة ضمان الجودة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة نائبة مدير عام للبرامج وضمان الجودة.

45ـ نفيسة بنت جعفر بن محمد سليمان خبيرة مالية بمكتب وكيل وزارة التراث والسياحة حاصلة على شهادة برنامج القيادة التنافسية عضوة في مجموعة مجالس الإدارة واللجان وفرق العمل الداخلية والخارجية.

46ـ كوثر بنت ثاني بن علي الخايفية محاضرة في أكاديمية الأمن الإلكتروني متخصصة في إدارة المخاطر المتعلقة بنظم المعلومات الإلكترونية الحكومية المشاركة في إعداد كتاب المرصد الاجتماعي بالتعاون مع مجلس البحث العلمي 2015 إدارة مشروع تكافل وهو مشروع مشرتك بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الوطني 2006- 2011م.

47ـ نعيمة بنت مسلم بنت الشكل المهرية رئيسة تنفيذية لمؤسسة مجالس الأثير للفعاليات الثقافية عضوة اللجنة الوطنية للشباب للفترة الرابعة 2018-2020م مدرب استشاري وموجه فعال/‏وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من إصداراتها: رواية جرأة الياسمين 2016م.

48ـ نورة بنت عبدالله البادية -شاعرة

49ـ ياسمين بنت يوسف بن أحمد البلوشي حصدت جائزة امرأة العقد في القيادة كأصغر قيادية على مستوى العالم خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة 2019 بالهند انتخبت من بين 2000 امرأة من 120 دولة حول العالم شاركت في المنتدى الذي حمل شعار تعزيز المساواة بين الجنسين.

50ـ المستشارة علياء بنت طالب بن حمد البوسعيدية مدير عام مساعد للشؤون الإدارية لمجلس الشؤون الإدارية للقضاءأول عمانية وخليجية تتولى منصب مفوض قضائي بمحكمة الاستثمار العربية.