الصحة تحتفل الأحد القادم بيوم المرأة العمانية

تزامنًا مع احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية تحتفل وزارة الصحة صباح الأحد القادم بيوم المرأة العمانية عبر الاتصال المرئي، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد – مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي، وذلك بديوان عام الوزارة.

يهدف الاحتفال في نسخته الحادية عشرة هذا العام إلى الاطلاع على إنجازات المرأة العُمانية في القطاع الصحي، وتكريمها على مساهمتها الفاعلة لبناء الخليج 365، والمحافظة على صحة أبنائه، وأن تكون المرأة رافدًا قويًا يساهم في بناء جيل صحي واعٍ يطمح إلى تحقيق الركائز الأساسية للوطن.

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