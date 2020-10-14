السلطنة تشارك في الاجتماع الوزاري الإقليمي حول العودة إلى المدارس في الدول العربية

وزيرة التربية والتعليم: السلطنة تدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الأنظمة التعليمية في دول العالم المتقدمة والنامية في ظل انتشار الجائحة

شاركت السلطنة أمس ممثلة في وزارة التربية والتعليم في الاجتماع الوزاري الإقليمي حول العودة إلى المدارس في الدول العربية بوفد ترأسته معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية ـ وزيرة التربية والتعليم والذي عقد عن بُعد بمشاركة وزراء التربية والتعليم من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة .. وغيرهم من الشركاء الملتزمين، والمنظمات الإقليمية مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

يهدف هذا الاجتماع إلى التعرف على قرارات الدول وجاهزيتها ومناقشة التحديات فيما يتعلق ببداية العام الدراسي الجديد حتى يتمكن كافة الأطفال من الحصول مجددا وبأمان على تعليم جيدكما هو مبين في أجندة التعليم 2030، وتحديد المجالات الرئيسية للتعاون على المستوى الإقليمي والوطني لدعم الأطفال وتعويضهم ما فاتهم من التعليم والتأكيد على المضي قدما في تعلم كافة الأطفال في العام الدراسي الجديد، ويتركز الهدف الرئيسي من الاجتماع في الاسهمام في صنع القرار على المستوى الوطني حول أفضل السبل والطرق لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 في ظل هذه المعطيات والحقائق الجديدة ، بحيث يكون ذلك آمنا للطفل والمعلم وأفراد المجتمع ككل، وأن يتمكن كافة الأطفال من العودة إلى المدرسة وتعويض ما فاتهم، وتسعى هذه الأهداف إلى والوصول إلى فهم مشترك للوضع الحالي للعودة إلى المدرسة والجاهزية لذلك والتقدم المحرز وما تبقى من تحديات.

وقد ألقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية ـ وزيرة التربية والتعليم كلمة السلطنة في هذا الاجتماع أوضحت خلالها قائلة: وفيما يتعلق ببدء العام الدراسي الحالي (2020/ 2021م)، وسعيًا من السلطنة إلى إيجاد خيارات بديلة لاستمرار التعليم لجميع الطلبة ليتماشى مع أجندة التعليم 2030 فقد اتخذت قرارًا ليكون هذا العام عامًا استثنائيًا للتعليم المدمج ينتظم فيه الطلبة والطالبات بمدارسهم في بعض الحصص الدراسية، ويتلقون حصصا أخرى عن بُعد عبر المنصات التعليمية والقنوات التليفزيونية، وهو ما يحقق أهداف رؤية عمان 2040 وتطلعاتها لضمان تعليم شامل ومنصف يعزز جوانب الابتكار العلمي لدى الطلبة.

وأشارت معاليها إلى إن السلطنة تدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الأنظمة التعليمية في دول العالم المتقدمة والنامية في ظل انتشار الجائحة، مما يحتم علينا جميعا السعي إلى إيجاد البدائل المناسبة والحلول المبتكرة لتقليل الفاقد التعليمي لدى الطلبة والطالبات، وإكسابهم المعارف والمهارات والقيم الأساسية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تكييف المناهج الدراسية لتتناسب مع الآلية الجديدة في عملية التدريس، وابتكار أنظمة تقويم حديثة تستجيب لمنظومة التعليم عن بعد لتتماشى مع محتوى المناهج الدراسية، وتهيئة البنية الأساسية بتوفير أجهزة حواسيب للطلبة والطالبات ليتمكنوا من التفاعل مع المنصات التعليمية، وإعداد خطط تدريبية لجميع الفئات التربوية لإكسابهم المهارات العملية اللازمة لتفعيل التعلم عن بُعد، وبناء محتوى تعليمي تفاعلي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للطلبة والمواد الدراسية، بحيث يكون متاحًا لما بعد اليوم الدراسي ليستطيع أولياء أمور الطلبة من مساعدة أبنائهم على التعلم.