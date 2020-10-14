السلطنة تشارك في اجتماع وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية الخليجي عبر الاتصال المرئي

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس في الاجتماع السادس لأصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، ومثّل السلطنة في الاجتماع معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية.

وأقر الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله كالنظام العام الاسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام العمل التطوعي بدول المجلس، وتعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، والوقوف على أهم مرتكزات استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والبحث عن آليات إقامة المهرجان المسرحي الخليجي الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا وضع الضوابط والشروط الخاصة بجائزة تكريم الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح إقامة يوم للأسرة الخليجية، إلى جانب تنظيم العلاقة والمهام بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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