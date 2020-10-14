أمان للرعاية الصحية تضع حجر أساس أول مستشفى للنساء والأطفال في السلطنة

من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2022

أعلنت مؤخرًا مؤسسة عمان للاستثمار (ش.م.ع.م) الشركة العمانية الرائدة في مجال الاستثمار في الملكية الخاصة، توقيع اتفاقيات تمويل مستشفى صحار للنساء والأطفال أول مستشفى من نوعه في السلطنة، وبدء أعمال الإنشاءات في المستشفى.

ففي الربع الأول من العام الجاري، حظي صندوق أمان للرعاية الصحية ـ ذراع مؤسسة عمان للاستثمار في إدارة الأسهم والملكية الخاصة في قطاع الرعاية الصحية، بإقبال كبير من المستثمرين ضمن المرحلة الأولى من الاكتتاب الخاص باعتباره أول صندوق استثماري في السلطنة يختص بالاستثمارات في قطاع الرعاية الصحي،. وهو الإقبال الذي عكس اهتمام القطاع الخاص وصناديق التقاعد وثقتهم في قطاع الرعاية الصحية في السلطنة وآفاق النمو الواعدة.

ويُعد مستشفى صحار للنساء والأطفال باكورة مشاريع أمان للرعاية الصحية، وتبلغ سعته 60 سريرًا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2022، كما يقوم الصندوق الاستثماري ببناء مستشفى آخر للنساء والأطفال بسعة 70 سريرًا في مسقط، وستركز هذه المستشفيات على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للنساء والأطفال مع بيئة صديقة للأسرة، وبنية أساسية حديثة شبيهة بالفنادق، وكوادر طبية دولية من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية.

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ومع وجود مستشفيين استثنائيين والمزيد من الخطط لإثراء قطاع الرعاية الصحية فإن مؤسسة عمان للاستثمار تدعو المستثمرين المهتمين للمشاركة في المرحلة الثانية من الاكتتاب الخاص في صندوق أمان للرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة صرح م.كلات بن غلوم البلوشي ـ رئيس مجلس إدارة أمان للرعاية الصحية والرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للاستثمار قائلًا: نحن فخورون بالإقبال الذي يحظى به صندوق أمان للرعاية الصحية سواء في مرحلة الاكتتاب الأولى أو من خلال اتفاقيات التمويل التي تم توقيعها مؤخرًا لبدء تنفيذ مشاريعنا في قطاع الرعاية الصحية، ونتقدم بالشكر للمستثمرين و الممولين الذين أظهروا ثقة كبيرة في أمان، ولقد نجحنا في إنشاء منصة رعاية صحية للمستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية الفرعية الجذابة ولتأسيس مزود رائد لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في السلطنة.

وتتمثل رؤية أمان في أن تصبح أول مزود إقليمي لخدمات الرعاية الصحية في السلطنة من خلال متابعة الفرص في قطاعات الرعاية الصحية الفرعية الجذابة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

يُذكر أن شركة أمان كابيتال (ش.م.م) وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمؤسسة عمان للاستثمار، ستكون مدير الاستثمار وستوفر جميع خدمات إدارة الاستثمار لشركة أمان للرعاية الصحية، ومؤسسة عمان للاستثمارهي شركة رائدة في مجال استثمارات الملكية الخاصة ومقرها في السلطنة، وتستهدف الاستثمار في الشركات الخاصة ذات السجل الاستثماري القوي وتلك التي تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو وفرص لإيجاد قيمة استثمارية مضافة.

ومنذ إنشائها في عام 2005، ساهمت مؤسسة عمان للاستثمار في 16 استثمارًا في السلطنة وتنوعت هذه الاستثمارات بين قطاعات الطاقة والمياه، والعقارات، والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتعليم، والتصنيع، وقد نجحت في الخروج من 5 استثمارات بتحقيق عوائد جيدة، واستكملت بنجاح عمليتي طرح عام أولي.