السلطنة تشارك في الاجتماع السادس لوزراء التنمية الاجتماعية بدول المجلس

مسقط ـ العمانية :تُشارك السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية غدٍ الأربعاء في الاجتماع السادس لأصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي. ويمثل السلطنة في الاجتماع معالي ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

كما شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية امس في أعمال الاجتماع السادس التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.

مثل السلطنة في الاجتماع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من المواضيع كالنظام العام الاسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام العمل التطوعي بدول المجلس بالاضافة إلى مناقشة تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا والوقوف على أهم مرتكزات استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والبحث عن آليات إقامة المهرجان المسرحي الخليجي الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بجائزة تكريم الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ناقش الاجتماع مقترح يوم للأسرة الخليجية، إلى جانب تنظيم العلاقة والمهام بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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