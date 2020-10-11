السلطنة تشارك في الاجتماع التحضيري للاجتماع الــ(20) للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول التعاون

شاركت السلطنة أمس في الاجتماع التحضيري للاجتماع (العشرين) للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون والذي سيُعقد يوم الخميس القادم، وذلك عبر الاتصال المرئي مع أصحاب السعادة وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد مثل وفد السلطنة سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري ـ وكيل وزارة التعليم العالي للتعليم العالي.

تناول الاجتماع التعاون المشترك بين دول المجلس فيما يتعلق بالجانب التعليمي والبحث العلمي، وجهود دول المجلس في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وخاصة ما يتعلق بالمبادرات والإجراءات المتخذة في مجال التعليم لمواجهة هذه الجائحة، كما تم مناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبحث إقامة منتدى عن واقع ومستقبل البحث العلمي بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مواضيع التعاون المشترك بين دول المجلس.

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