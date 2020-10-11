شرطة عمان السلطانية تنفذ إغلاقا مسائيا كاملا ومنعا للحركة حتى 24 أكتوبر الجاري تنفيذا لقرارات اللجنة العليا

■ فرض إغلاق الشواطئ ومراقبة حظر استخدامها طوال اليوم وحتى إشعار آخر

■ التعامل بحزم مع المخالفين وإحالتهم إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

■ الشرطة تدعو إلى الالتزام تحقيقا للمصلحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا

تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الصادرة يوم الجمعة الماضي بدأت شرطة عمان السلطانية مساء أمس في تنفيذ منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة (8) مساءً وحتى الساعة (5) صباحًا وذلك حتى يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، كما بدأت شرطة عمان السلطانية في إغلاق الشواطئ ومراقبة حظر استخدامها طوال اليوم وحتى إشعار آخر.

المركبات المسموح بعبورها

ولضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية وحالات الطوارئ أثناء فترة منع الحركة سوف تسمح شرطة عمان السلطانية بالعبور لمركبات الطوارئ (الكهرباء، والمياه، والاتصالات)، ومركبات النظافة والصرف الصحي، ومركبات الإسعاف والدفاع المدني، ومركبات نقل المواد التموينية والاستهلاكية، ومركبات نقل الأسماك، وناقلات النفط والغاز، إضافة إلى شاحنات نقل الحاويات لأغراض الاستيراد والتصدير من وإلى السلطنة عبر الموانئ والمنافذ الرسمية بشرط وجود سائق الشاحنة فقط.

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كما سيسمح بالعبور لمركبات الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى الميداني بمطار مسقط القديم، والمسافرين القادمين والمغادرين من المنافذ الرسمية بشرط إبراز تذكرة السفر، إضافة إلى المرضى المتوجهين إلى المستشفيات والمراكز الصحية بموجب إشعار من المستشفى.

جاهزية وحزم

وتؤكد شرطة عمان السلطانية جاهزيتها للتعامل مع كافة الأحداث، من خلال الانتشار والتواجد الشُرطي في كافة ولايات السلطنة للمحافظة على استتباب الأمن والسلامة وتطبيق قرارات اللجنة العليا ومنع التجمعات العائلية والاجتماعية بكافة أنواعها وخصوصا على الشواطئ طوال اليوم وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية، واتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس ومنها نشر الدوريات الأمنية والمرورية ومراقبة الأماكن العامة بإسناد من طيران الشرطة، وكذلك استخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد لمراقبة الجمهور وضبط المخالفين، كما تؤكد شرطة عمان السلطانية بأنها سوف تتعامل بحزم مع المخالفين للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا وسيتم إحالتهم إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم وتقديمهم إلى المحاكم المختصة.

التعاون

وتنوه شرطة عمان السلطانية لأصحاب المؤسسات والشركات والمحلات التجارية ضرورة الإغلاق والسماح للموظفين بالمغادرة بوقت كافٍ لضمان الوصول إلى مكان إقامتهم قبل الساعة الثامنة، وعلى المواطنين والمقيمين إنهاء أعمالهم قبل موعد منع الحركة تجنبا لتسجيل مخالفات ضدهم. وتهيب الشرطة بالمواطنين والمقيمين التقيد بالتوجيهات والتحذيرات الصادرة عبر القنوات الرسمية، وضرورة التعاون والإبلاغ عن المخالفين لقرارات اللجنة العليا من خلال الاتصال على مركز هاتف عمليات الشرطة (9999).