وزير الثقافة والرياضة والشباب يستقبل السفير الايراني

استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد ـ وزير الثقافة والرياضة والشباب في مكتبه بديوان عام الوزارة أمس سعادة علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون القائمة في المجالات ذات الصلة في الجوانب الثقافية والرياضية والشبابية وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها.

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