(حيا للمياه) تطلق برنامجا جديدا للتعليم الإلكتروني (LMS) لإبجاد حلول تعليمية وتدريبية رقمية

في المحليات 7 أكتوبر,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ الخليج 365:

أطلقت مؤخرًا شركة (حيا للمياه) برنامجًا جديدًا للتعليم الإلكتروني (LMS) بالتعاون مع معهد (نمو) أحد ركائز مجموعة نماء القابضة للتطوير وتنمية الموارد البشرية.

يأتي ذلك في ظل الأوضاع الراهنة لجائحة كورونا وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة في مواجهة هذه الجائحة وسعيًا منها في إيجاد حلول تعليمية وتدريبية رقمية بهدف رفع قدرات ومهارات موظفيها.

ويشتمل البرنامج على حزمة من البرامج المُتخصصة في المجالات الفنية والقيادية والإدارية وكذلك برامج في الصحة والسلامة وإدارة المشاريع والحاسب الآلي.

وفي هذا الاطار يقول صالح بن عبدالله الخمياسي ـ مدير عام الموارد البشرية: إن (حيا للمياه) تُولي أهمية بالغة فيما يتعلق بتطوير كوادرها البشرية إيمانًا منها بأن الموظفين هم عمادُها والمُحرك الرئيسي لقيادة دفة التطوير والإنجاز من أجل تحقيق رؤية وإستراتيجية الشركة على النحو المرسوم، وأن صقلهم بالعلم والمعرفة وتعزيز قدراتهم بالجرعات التدريبية المتعددة والمتنوعة سيسُاهم في تمكينهم لمواكبة مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، مضيفًا إنه وفي ظل الظروف الراهنة التي تحتم علينا جميعًا ترشيد الإنفاق، وقد حرصت الشركة على الاستمرار في تعزيز قدرات المُوظفين من خلال التعلم الإلكتروني الذي يجعل تنمية مهاراتهم في متناول أيديهم وبالوقت الملائم لهم مما ينعكس على تعزيز الإنتاجية ورفع الأداء العام للشركة، وإننا في (حيا للمياه) نعمل على غرس مفهوم الإبداع والابتكار لدى الموظفين وهذا لا يتأتى إلا من خلال تطوير وتنمية قدرات الموظفين المهنية والمعرفية، وتم التركيز خلال إختيار البرامج على جودة المحتوى وربطه مع الوصف الوظيفي لكل موظف، كما أن هذه البرامج تركز على تنمية المهارات اللازمة لكل موظف.

وحول مدى إقبال الموظفين لهذا البرنامج أكد الخمياسي بأن نسبة الموظفين المفعلين للنظام تجاوزت 64%، كما بلغت عدد الدورات التدريبية المنجزة بشكل كلي 2340 دورة وبلغت عدد الدورات التدريبية المنجزة بشكل كلي وجزئي 4950 دورة تدريبية خلال الفترة من شهر مارس وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، كما أن هذا البرنامج التدريبي يمنح شهادة معتمدة من معهد نمو بعد إجتياز الموظف لإختبار الإجتياز للدورة التدريبية المسجل فيها، مشيرًا الى أن المديرية العامة للموارد البشرية والخدمات بادرت إلى تحفيز الموظفين للاستفادة القصوى من هذا البرنامج من خلال الإعلان عن نتائج أفضل المستفيدين بشكل شهري من خلال إعلان الأسماء ومنح الفائزين شهادات تقدير.

من جانبه قال زاهر المعني ـ مدير العمليات لتقنية المعلومات: إن تظام التدريب الإلكتروني (LMS) الذي تُنفذهُ (حيا للمياه) ممتاز للغاية ومبادرة مُميزة من قبل القائمين على قسم التدريب في الشركة، مؤكدًا بأن ما لمسته شخصيًا من هذا البرنامج بأنه عملية ناجعة في استثمار أوقات الفراغ حيث أختار الوقت المناسب لي للدخول في الدورات التدريبية، كما أن المواضيع المطروحة من خلال هذا البرنامج تغطي مواضيع عدة ومتشعبة في مختلف المجالات وأنا شخصيًا استفدت بشكل كبير في مجال عملي المختص في تقنية المعلومات.

أما سميرة الزكوانية ـ الموظفة بالمديرية العامة للشؤون المالية فقالت: لقد أفادني نظام التدريب الإلكتروني (LMS) بطرق مختلفة، فهو يحتوي على قائمة مواضيع مختلفة من الدورات التدريبية تغطي الكفاءات المتعلقة بالوظيفة والتي تعد مفيدة للغاية وضرورية بالنسبة لنا، كذلك بالنسبة للتسجيل في النظام فهو سهل ومرن للغاية من حيث الوقت ويسهل متابعة تقدمك.