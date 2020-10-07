الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بالدقم والمحاكم الابتدائية التابعة تعقد اجتماعها الأول

عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بالدقم والمحاكم الابتدائية التابعة لها (الدقم ومحوت وهيماء) اجتماعها الأول للسنة القضائية (2020 ـ 2021) برئاسة فضيلة القاضي سعيد بن سالم بن أحمد الجابري ـ رئيس محكمة الاستئناف بإبراء، المكلف برئاسة محكمة الاستئناف بالدقم، رئيس الجمعية العمومية، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالدقم، ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بالدقم ومحوت وهيماء، ومديري إدارات الادعاء في نطاق اختصاص المحكمة.

استهل فضيلة القاضي المكلف برئاسة محكمة الاستئناف بالدقم الاجتماع بكلمة قال فيها: يأتي الاجتماع في نهاية السنة القضائية التاسعة عشر من عمر نظام السلطة القضائية الذي أسس قواعده السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ وفي ظل النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رافعًا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، على ما يوليه جلالته من دعم ورعاية عظيمة للمرفق القضائي.

كما أعرب فضيلته خلال كلمته عن شكره وامتنانه لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام على ما بذلوه من جهد خلال العام القضائي، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي فرضت على العالم الكثير من التحديات في مختلف المجالات.

وأضاف فضيلته: إن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يقوم بجهود كبيرة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي والإداري بالمحاكم، مسترشدًا بتعليمات فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

وناقش الاجتماع القرارات المنظمة للعمل من حيث اعتماد وتشكيل الدوائر بالمحاكم خلال هذه للعام القضائي (2020 ـ 2021)، ومناقشة المواضيع المتعلقة بسير العمل بالمحاكم الابتدائية والاستئناف، حيث أكد فضيلة رئيس الجمعية العمومية على سرعة البت في القضايا بما يسهم في سرعة المتقاضين إلى حقوقهم، كما أكد فضيلته على أهمية تكاتف جهود الجميع لأداء رسالة القضاء العظيمة.

ةفي ختام الاجتماع تمنى فضيلة رئيس الجمعية للجميع التوفيق والسداد، متوجهًا لله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يحفظ عمان وقائد نهضتها المتجددة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله و رعاه.