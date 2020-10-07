وزير الصحة يدشن مشروع جناح العزل بمستشفى صور المرجعي بجنوب الشرقية

بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

صور ـ من عبدالله باعلوي:

احتفل بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية يوم أمس بتدشين مشروع جناح العزل بمستشفى صور المرجعي والذي جاء بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

رعى الاحتفال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية وسعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والـــي صــــور وصاحبي السعادة عضوي مجلس الشورى ممثلي ولاية صور ومحمد بن جمعة المخيني ـ مدير عام الاتصالات وشؤون المجتمع بالمؤسسة التنموية العمانية للغاز الطبيعي المسال.

تأتي هذه المبادرة لتعزيز مسيرة العمل الاجتماعي ودعم القطاع الصحي بالسلطنة وترجمة للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد ـ 19).

ويُعد جناح العزل أحد أهم الإجراءات المتعددة التي يمكن تنفيذها لتطبيق مكافحة انتشار العدوى، إذ يحول دون انتقال الأمراض المعدية من مريض إلى آخر وإلى العاملين في الرعاية الصحية والزوار، وهذا بلا شك يُسهم في تهيئة مستشفى صور لتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية، حيث يقدم مستشفى صور خدماته لأكثر من 300 ألف مواطن ومقيم في محافظة جنوب الشرقية.

ويأتي تصميم جناح العزل وفق أعلى المواصفات القياسية ليتناسب مع متطلبات عالم الطب الحديث، إذ يسهم بدور محوري في رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى كما يساعد في تلبية احتياجات أكبر عدد من المراجعين وفق أعلى مستويات السلامة، ويهدف جناح العزل إلى الحفاظ على سلامة المرضى وذويهم والطاقم الطبي، حيث يتم نقل الحالات المصابة بأمراض معدية إلى جناح العزل لمنع انتشار العدوى بين بقية المرضى.

وقد صمم الجناح ليحتوي على 12 غرفة عزل متخصصة ومعززة بأنظمة تهوية متقدمة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمرضى بحيث لا يستلزم نقلهم إلى مواقع أخرى لتلقي العلاج، فضلًا عن وجودهم بالقرب من الكادر الطبي للإشراف المباشر على مراحل سير علاجهم. بالإضافة إلى ذلك، يسهم جناح العزل في التقليل من معدل انتشار العدوى بين أوساط المرضى والمراجعين في المستشفى بما يضمن سلامتهم ويعزز من مستوى الخدمة المقدمة لكافة مرتادي المستشفى، كما سيوفر الجناح سدًّا منيعًا للتصدي للعديد من الأوبئة والأمراض المعدية.

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وقال الدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية في كلمته: لقد تطورت الخدمات الصحية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث وضعت السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، وقد تمكنت وزارة الصحة بتوفيق من الله، بناء مؤسسات صحية ذات كفاءة عالية وتنوع في تخصصات الرعاية الصحية، وقد واكبت محافظة جنوب الشرقية التطور وذلك بتوفير هذه الخدمات في عدة مجالات ومشاريع في سبيل الرقي لتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية في مختلف مؤسساتها الصحية وقد شكلت بذلك منظومة متكاملة تغطي جميع ولايات المحافظة.

مؤكدًا بقوله: ونحن اليوم نقطف ثمار التعاون بافتتاح هذا المشروع المهم وهو جناح العزل بمستشفى صور الذي جاء بالتعاون مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وإذ ننتهز هذه الفرصة باسم معاليكم لنتقدم إليهم بالشكر الجزيل على ما قدموه من دعم سخي في سبيل إنجاز هذا المشروع ومشاريع عدة بالمحافظة، حيث قدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بـ(761) ألف ريال عماني، مع كافة المعدات والأجهزة الطبية بالجناح، بمساحة تبلغ 838 مترًا مربعًا وقسمت هذه المساحة لتشمل 12 غرفة عزل منفصلة مجهزة بـ(12) سريرًا بأحدث المواصفات العالمية.

وأشار محمد بن جمعة المخيني ـ مدير عام الاتصالات وشؤون المجتمع بالمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى أن تدشين هذا الجناح جاء ليؤكد الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في المساهمة بتنمية هذا الخليج 365 المعطاء، من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة واللازمة لجميع المواطنين، إذ يتصدر دعم القطاع الصحي طليعة أولوياتنا، وهذا من شأنه أن يؤهل المستشفيات والمراكز الصحية لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمجتمع، مضيفًا: إن مسيرة التعاون الاستراتيجي بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومستشفى صور تظهر مدى عمق التعاون المثمر بين القطاع العام والخاص، حيث قدمت الشركة على مدى الأعوام الماضية كافة سبل الدعم للمساهمة في النهوض بالخدمات الصحية المقدمة في المستشفى والتي قاربت على 3 ملايين ريال عماني، فضلًا عن الاستثمار الاجتماعي الأول والذي تمثل في بناء مستشفى صور المرجعي.