بحث أوجه التعاون بين البحرية السلطانية العمانية واللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم

عقد صباح أمس بمقر أمانة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم لقاء مشترك ضم كلًّا من: محمد بن سليم اليعقوبي ـ أمين اللجنة الوطنية العمانية، وآمنة بنت سالم البلوشية ـ مساعدة أمين اللجنة الوطنية، وسليمان بن خلفان المبسلي ـ مدير دائرة قطاع العلوم وعدد من الضباط من المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني بالبحرية السلطانية العمانية برئاسة العقيد الركن بحري خالد بن سعيد الجابري بهدف مناقشة أوجه التعاون فيما بينهما في مجالات البيئة والعلوم البحرية.

بدأ اللقاء بعرض تعريفي عن اللجنة، والتي أنشئت بموجب مرسوم سلطاني عام 1974م، ومهامها واختصاصاتها، والمنظمات الإقليمية والدُولية التي تتعامل معها وتقع ضمن اختصاصاتها، وأبرز الاتفاقيات المبرمه بين السلطنة ومنظمة اليونسكو في عدد من المجالات.

تضمن العرض شرحًا حول جائزة اليونسكو ـ السلطان قابوس لصون البيئة والتي أُعلن عنها عام 1989م، ونظامها الأساسي، والأهداف التي أنشئت من أجلها، والأفراد والمؤسسات الذين فازوا بالجائزة منذ عام 1991 إلى 2019م، كما تضمن العرض نبذة عن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو (IOC).

وفي نهاية اللقاء أبدى المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني بالبحرية السلطانية العمانية رغبته في بحث آلية التعاون مع اللجنة الوطنية في مجالات العلوم ذات الصلة بعمل المكتب.