وكيل الصحة للشؤون الصحية يزور البريمي ويطّلع على التدابير الاحترازية في ظل الجائحة

البريمي ـ العمانية: قام سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني ـ وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية اليوم بزيارة استطلاعية إلى محافظة البريمي للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة ومستجدات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بالمحافظة.

وقد التقى سعادته خلال الزيارة مع الكوادر الصحية بمستشفى البريمي بحضور الشيخ أحمد بن محمد المهري مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة حيث اطّلع سعادته على التدابير الاحترازية التي قام بها مستشفى البريمي في ظل جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى وضع الجناح المخصص لعزل مرضى (كوفيد ـ 19).

وأشار سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية إلى أهمية التزام العاملين الصحيين بالتدابير والإجراءات الاحترازية واتباع الإرشادات المهنية لتجنب الإصابة بالفيروس، مشددًا على أهمية الوعي الصحي لدى الجميع من خلال اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، ومؤكدًا على أهمية استمرار البرامج الصحية وتقديم الخدمات الصحية الأساسية لأفراد المجتمع.

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