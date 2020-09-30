“مطارات عمان” تعلن جاهزيتها لاستئناف حركة الطيران غداً .. وضعت كافة الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والعاملين

ـ مدير الصحة والسلامة والبيئة بشركة مطارات عمان لـ”الخليج 365 الاقتصادي”:

ـ جميع القادمين سيخضعون للفحص المخبري PCR لفيروس كوفيد 19 فور وصولهم

ـ ١٥٠٠٠ ملصق للتباعد الجسدي على أرضيات مطارات مسقط الدولي وصلالة والدقم

ـ دورات توعوية للعاملين وحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

كتب ـ يوسف الحبسي:

تستأنف غداً الخميس رحلات الطيران المحلية والدولية وذلك مع بدء عمليات التشغيل التدريجي عبر كافة مطارات السلطنة وهي مطار مسقط الدولي ومطار صلالة ومطار الدقم.

وقد أكدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة للحد من انتشار فيروس كورونا ضرورة مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن وزارة الصحة وغيرها من السلطات المعنية من أجل ضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين في مطارات السلطنة وللتصدي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) مع عودة السفر.

وقال خالد بن خميس المحروقي، مدير الصحة والسلامة والبيئة بشركة مطارات عمان لـ”الخليج 365 الاقتصادي”: تم وضع ما يقارب ١٥٠٠٠ ملصق للتباعد الجسدي على أرضيات مطارات مسقط الدولي وصلالة والدقم.

وأضاف: في ضوء الإجراءات الاحترازية تم وضع حواجز بلاستيكية على جميع مناضد إنهاء إجراءات السفر، وتثبيت وتوزيع ٤٠٠ من المعقمات على جميع مرافق مطار مسقط الدولي بالتزامن مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة، أيضاً تم وضع لافتات إلكترونية إرشادية؛ وذلك للتذكير بأهمية التباعد الجسدي ولبس الكمامة والتبليغ في حال ظهور أيٍ من أعراض فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح المحروقي أن جميع القادمين إلى مطارات السلطنة سيخضعون للفحص المخبري PCR لفيروس كوفيد 19 فور وصولهم المطار، حيث إن القادمين خلال الفترة من يوم إلى سبعة أيام سيتوجب عليهم إجراء فحص كوفيد ١٩، وفي حال كانت النتيجة سلبية فلن يتوجب عليهم الحجر الصحي، أما إذا كانت النتيجة إيجابية فسوف يتوجب عليهم الحجر الصحي، وذلك حسب الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة.

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وفيما يتعلق بآلية التعامل مع القادمين قال مدير الصحة والسلامة والبيئة بشركة مطارات عمان:

القادمون إلى السلطنة سواء من المواطنين أو المقيمين سيتوجب عليهم إجراء فحص كوفيد 19 ولبس سوار المعصم والخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، كذلك يتوجب عليهم تحميل تطبيق (المشرف الطبي) على الأجهزة الذكية المحمولة .. مشيراً إلى أنه يجب على جميع المسافرين تحميل تطبيق (ترصد بلس) وذلك قبل أو أثناء الوصول إلى مطارات السلطنة والذي يتيح لهم التسجيل ودفع رسوم الفحص قبل الوصول إلى مناضد الجوازات .. كذلك تم تحديد مناضد خاصة للتسجيل ودفع رسوم الفحص في حال لم يتم التسجيل إلكترونياً عن طريق التطبيق.

الفحص السريع

وقال بالنسبة للمغادرين من مطار مسقط الدولي ومطار صلالة فستتوفر خدمة الفحص السريع لمن تظهر عليه الأعراض عند المرور من خلال الكاميرات الحرارية على مداخل المطار بهدف الحد من انتشار المرض، وفي حال ظهور النتيجة إيجابيه فإن المسافر سيمنع من تكملة إجراءات السفر وسيخضع للحجر الصحي طبقاً للإجراءات الصحية .. كذلك تم تجهيز ممرات لإجراء فحص كوفيد 19 من داخل المركبات وذلك لإتاحة الفرصة لجميع قاطني محافظة مسقط إجراء الفحص بسهولة ويسر.

برامج توعوية

وأضاف أن مطارات عمان ممثلة بقسم الصحة والسلامة والبيئة بعقد الدورات التوعوية لجميع العاملين داخل مبنى المطار .. كذلك تقوم مطارات عمان بحملات تفتيشية بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل فريق لمراقبة الالتزام بالمعايير والبروتوكولات الصحية الخاصة بالتعامل مع جائحة كوفيد ١٩.

ومن المتوقع زيادة حركة الطيران بنسبة ٣٠% عما كانت عليه عند توقف الحركة، إذ ستتم زيادة عدد الرحلات الدولية تدريجياً خلال الفترة القادمة.