رئيس المحكمة العليا يزور دائرة الكاتب بالعدل ومجمع المحاكم بصحار

قام فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء للمحاكم، صباح أمس بزيارة إلى دائرة الكاتب بالعدل ومجمع المحاكم بصحار، التقى خلالها بفضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف بصحار وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمة استئناف صحار.

حيث اطلع فضيلته على سير العمل في المحاكم وأبرز المستجدات، واستمع فضيلته بحضور فضيلة القاضي الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي ـ قاضي المحكمة العليا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي إلى شرح مفصل حول عملهم واحتياجاتهم الضرورية، إضافة لمشاكلهم والعقبات التي تواجههم بالعمل وطرق إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة كل الصعوبات التي تواجههم لتوفير الأجواء والظروف الملائمة لمساعدة القضاة في عملهم.

وخلال الزيارة أكد رئيس المجلس على أهمية الإسراع في إنجاز القضايا والعمل على تسهيل إجراءات التقاضي وإنصاف المظلومين والارتقاء بدور القضاء.

وفي ختام زيارته أكد فضيلة السيد الرئيس على أهمية تكامل الأدوار بين جميع العاملين في السلطة القضائية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء، مثمنًا عمل القضاة والموظفين في المحاكم، وأعرب عن ارتياحه لسير العمل في المحاكم التي زارها، مبرزًا أن العدالة هي الملجأ الأخير للمواطن لنيل حقوقه، مما يجعل دورها أساسيًّا في أي عملية تنموية في البلد، ومؤكدًا دعم المجلس لهذه الجهود التي تخدم المواطنين.