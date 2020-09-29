مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد ـ وزير الثقافة والرياضة والشباب بمكتبه بديوان عام الوزارة سعادة محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه التعاون القائمة في مختلف المجالات ذات الصلة بالجوانب الثقافية والرياضية والشبابية وسبل تعزيزها وتطويرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة والرياضة والشباب يستقبل السفير الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.