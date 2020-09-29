اتفاقيتان زاخرتان بالفرص

تزخر الاتفاقيتان اللتان وقَّعتهما وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقتان بإنشاء وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية بموقع سوق الأسماك بولاية بدبد، وإقامة مركز لتجميع الأسماك في منطقة السويح بولاية جعلان بني بوعلي بالعديد من الفرص لرواد الأعمال عبر الدخول في هذه المشاريع الاستثمارية.

فالاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية بموقع سوق الأسماك بولاية بدبد تعمل على توفير الخدمات الضرورية للعاملين بالقطاع السمكي، ومنافذ تسويقية للمستهلكين للحصول على المنتجات السمكية ذات جودة عالية والتي تفتح المجال أمام فرص في مجالات بيع الأسماك والمهن المرتبطة مثل تقطيع الأسماك، وكذلك إنتاج الثلج والتبريد ومحلات بيع الأعلاف الحيوانية وغيرها من الأنشطة, وهو ما ينسحب أيضًا على الاتفاقية الثانية (مركز لتجميع الأسماك بمنطقة السويح) والتي تضم قاعة عرض وبيع الأسماك ومخازن للتبريد ومصانع لإنتاج الثلج مع مشاريع استثمارية أخرى كالمحلات التجارية واستراحات لإقامة الصيادين.

وعلاوة على إتاحة الفرص لكافة المستفيدين للحصول على المنتجات السمكية من الناقلين والشركات والتجار وتجار التجزئة وأصحاب محلات بيع الأسماك والمطاعم، فإن تفاصيل هذين المشروعين تحمل بين طياتها العديد من الفرص، سواء في تشغيل الأيدي العاملة أو إقدام رواد الأعمال على المبادرة بالمشاريع المساندة كصناعة الثلج والنقل والخدمات التي تحتاجها الاستراحات أو المستلزمات الأخرى. المحرر

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