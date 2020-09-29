التربية والتعليم توقع اتفاقية تمويل مختبر التطوير التقني

انطلاقًا من دعم توجهات رؤية عُمان 2040 في تحسين تصنيف السلطنة في العديد من المؤشرات الدولية في مجال التكنولوجيا، وقَّعت وزارة التربية والتعليم أمس الأول بديوان عام الوزارة اتفاقية مع الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو) لدعم تطوير مختبر التطوير التقني بالوزارة. وقَّع الاتفاقية من جانب وزارة التربية والتعليم وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، سعادة ماجد بن سعيد البحري، ومن الشركة العُمانية الهندية للسماد مدير الشؤون الخارجية بالشركة خالد بن محمد آل فنة.

ويهدف المشروع إلى إيجاد بيئة رقمية ملائمة لاختبار عدد من التطبيقات والأنظمة الرقمية في قطاع التعليم، والعمل على تنفيذها وتجريبها في مدارس السلطنة، وقياس العائد التربوي منها قبل تعميمها على جميع المدارس، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج الخاصة ببناء القدرات الفنية التقنية للعاملين بالقطاع التقني بالوزارة بهدف تمكين قدراتهم وإمكاناتهم في العديد من المجالات التقنية المقدمة.

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