“المالية” تدعو وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى استكمال تطبيق معالجة تحويل الرواتب إلكترونيا

مسقط ـ العمانية: دعت وزارة المالية في منشورها المالي رقم 20 /2020م بشأن “معالجة تحويل الرواتب إلكترونيا” كافة الوزارات والوحدات الحكومية إلى الإسراع في الانتهاء من إجراءات التنسيق مع المصارف التي تتعامل معها لاستكمال إجراءات تطبيق آلية معالجة الرواتب إلكترونياً.

كما دعت الوزارة في منشورها المالي الوزارات والوحدات الحكومية المتبقية التي لم تستكمل الإجراءات إلى أهمية تعبئة استمارة طلب التسجيل في الخدمات المصرفية الآلية المعمول بها لدى المصارف، وتحديد أسماء مستخدمي النظام والمفوضين بالإنفاق والتعامل مع الحساب البنكي، على أن يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل وحدة التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية، موضحة أنه سيتم التوقف عن استقبال ومعالجة الرواتب بالطرق المستخدمة حالياً بنهاية شهر ديسمبر المقبل 2020م.

وتأتي هذه الإجراءات والتدابير في إطار الجهود الحكومية نحو التحول الإلكتروني ولحماية المعلومات والبيانات وسريتها ضد أي مخاطر والتزاماً بالمعايير الأمنية المعمول بها وإحكاماً لإجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر الناشئة عن التحويلات الخاصة بالنفقات الحكومية.

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